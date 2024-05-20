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2 млрд рублей из госбюджета на реконструкцию Онежского судостроительного завода
20.05.2024

2 млрд рублей из госбюджета на реконструкцию Онежского судостроительного завода

    • В модернизацию Онежского судостроительно-судоремонтного завода в Карелии, которая ведется по поручению президента, будет проинвестировано 2 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства РФ.

    Федеральное финансирование обеспечит проведение мероприятий в рамках второго этапа модернизации предприятия. Речь идет о реконструкции гидротехнических сооружений и объектов производственного назначения.

    «Реконструкция и переоснащение завода позволят увеличить его фактическую мощность и создать условия для строительства современных гражданских судов. Также на этом заводе планируют проводить работы по обновлению судов технического назначения, например буксиров, бункеровщиков сжиженного газа, лоцманских судов и судов дноуглубительного флота. Это в свою очередь будет способствовать безопасности морского и речного судоходства и развитию морских транспортных путей на территории России, в том числе развитию Северного морского пути, который является надёжным транспортным коридором для экспорта продукции в дружественные страны– – сказал М.Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами 20 мая.

    «Важно как можно быстрее завершить работу по налаживанию собственного выпуска всего необходимого оборудования, ключевых узлов и агрегатов и достигнуть технологической независимости в этой сфере», – подчеркнул М.Мишустин на совещании с вице-премьерами 20 мая.

    Работа ведется в рамках Стратегии развития судостроительной промышленности и государственной программы «Развитие транспортной системы».

    Фото: Онежский судостроительный завод

     


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