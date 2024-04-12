В.Путин дал поручения по развитию отечественного гражданского судостроения

По итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 14 марта, президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить комплексные предложения по развитию в долгосрочной перспективе отечественного гражданского судостроения, сообщает пресс-служба кремля.

В частности, в срок до 15 июня правительству необходимо подготовить актуализированный перспективный план строительства гражданских судов на период до 2035 года, подготовленный с учетом платежеспособного спроса на такие суда (с разбивкой по основным видам судов), обратив особое внимание на необходимость строительства судов, предназначенных для осуществления экспортных поставок российской продукции.

Кроме того, в тот же срок правительству поручено предоставить детальную схему развития производственных мощностей организаций, осуществляющих строительство и ремонт судов в соответствии с перспективным планом, предусмотрев в этой схеме выделение проектов по модернизации действующих и созданию новых мощностей и определение механизмов финансирования соответствующих мероприятий;

Также глава государства поручил подготовить предложения о мерах по обеспечению конкурентоспособности судов, построенных на российских судостроительных верфях (по техническим и экономическим характеристикам), в том числе о мерах по обеспечению разработки и производства наиболее значимого судового комплектующего оборудования.

Также в поручениях есть пункт, предусматривающий предложения по созданию инструментов долгосрочного финансирования поставок гражданских судов, обеспечивающих их доступность для потребителей, рассмотрев при необходимости вопросы об увеличении субсидирования процентных ставок по кредитам, предоставляемым на приобретение судов, и о расширении применения механизма судового утилизационного гранта и программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта, производимых в Российской Федерации, с использованием средств Фонда национального благосостояния.