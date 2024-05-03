Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Часть грузопотока в направлении портов Азово-Черноморского бассейна перераспределят
03.05.2024

Часть грузопотока в направлении портов Азово-Черноморского бассейна перераспределят

    • Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития юга России и Приазовья, состоявшегося 6 марта 2024 года, сообщает пресс-служба Кремля.

    В частности, глава государства поручил правительству РФ при участии исполнительных органов Краснодарского края и ОАО «РЖД» представить предложения по системному развитию транспортного комплекса Черноморского побережья России с учетом необходимости обеспечения баланса развития всех видов транспорта, обратив внимание на возможность перераспределения части грузопотока в направлении портов Азово-Черноморского бассейна с железнодорожного и автомобильного транспорта на внутренний водный транспорт.

    Срок исполнения – 15 июня 2024 года.

    Фото: пресс-служба Кремля


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    29.01.2024
    На «Балтийском заводе» заложили атомный ледокол «Ленинград»
    С участием президента РФ Владимира Путина
    Балтийский заводзакладка суднаЛедоколОСК
    0
    09.04.2024
    Проекты жд обходов Петербурга оценят с учетом плана развития портов
    Целесообразность строительства железнодорожных обходов Санкт-Петербурга оценят с учетом перспективы развития портовых мощностей. Соответствующее поручение […]
    Железная дорогаобходПортыпоручения
    0
    12.04.2024
    В.Путин дал поручения по развитию отечественного гражданского судостроения
    По итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 14 марта, президент РФ Владимир Путин поручил […]
    гражданское судостроениепорученияПутин Владимир Владимирович
    0
    20.03.2024
    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в феврале 2024 в деталях
    В феврале 2024 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна увеличился на 37,8% относительно показателя февраля […]
    Только для подписчиков
    2024Азово-Черноморский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    21.03.2024
    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в феврале вырос на 37,8%
    В феврале 2024 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна увеличился на 37,8% относительно показателя февраля […]
    2024Азово-Черноморский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    12.03.2024
    В международных расчетах можно использовать цифровые финансовые активы
    Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты […]
    Путин Владимир ВладимировичРасчетыфедеральный законФинансы
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    03.05.2024 HMM и SM Line будут обмениваться слотами
    03.05.2024 «Инфраструктурные ресурсы для создания линии Оля – Туркменбаши есть»
    03.05.2024 Контейнеров и провозных мощностей опять не хватает
    02.05.2024 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 17, 2024
    02.05.2024 Рекордный контейнерооборот в Гетеборге в первом квартале 2024
    02.05.2024 Первый полносоставный Агроэкспресс по МТК Север – Юг с ТЛК Южноуральский
    Госрегулирование Показать всё
    03.05.2024 Часть грузопотока в направлении портов Азово-Черноморского бассейна перераспределят
    02.05.2024 Одобрен запуск третьего этапа модернизации инфраструктуры БАМа и Транссиба
    02.05.2024 Установлены квоты на вывоз минеральных удобрений
    26.04.2024 Совещание в правительстве по поставкам нефтепродуктов жд транспортом
    22.04.2024 Утверждена дополнительная тарифная квота на вывоз зерновых культур
    19.04.2024 Минпромторг и ВТБ разработают инвестпрограмму ОСК
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •