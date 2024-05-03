Часть грузопотока в направлении портов Азово-Черноморского бассейна перераспределят

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития юга России и Приазовья, состоявшегося 6 марта 2024 года, сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, глава государства поручил правительству РФ при участии исполнительных органов Краснодарского края и ОАО «РЖД» представить предложения по системному развитию транспортного комплекса Черноморского побережья России с учетом необходимости обеспечения баланса развития всех видов транспорта, обратив внимание на возможность перераспределения части грузопотока в направлении портов Азово-Черноморского бассейна с железнодорожного и автомобильного транспорта на внутренний водный транспорт.

Срок исполнения – 15 июня 2024 года.

Фото: пресс-служба Кремля