Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в феврале 2024: выросла перевалки руды

В феврале 2024 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна увеличился на 18,1% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт, на долю которого в отчетном месяце приходилось 68,4% всех грузов, вырос на 22,1%. В транзите было перевалено на 12,7% больше, чем годом ранее. Каботаж остался практически на уровне показателя февраля прошлого года (+0,1%). Импорт увеличился на 18,7%.

В феврале этого года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 32,4%.

В структуре грузооборота портов Азово-Черноморского бассейна почти половина приходилась на нефтеналивные грузы. В феврале 2024 года доли нефти и нефтепродуктов составляли 33,4% и 15,7% от общего объема перевалки соответственно. На зерно приходилось 23,9%. Четвертым по объемам грузом был уголь и кокс – 8,8%.

При этом самая высокая динамика была в сегменте прочих генеральных грузов, перевалка которых выросла на 88,7%. Руды было обработано на 76,6% больше, чем в феврале 2023 года, оборот грузов в контейнерах увеличился на 53%.

Наиболее значительно, на 38% снизился оборот рефгрузов. Сжиженного газа перевалили на 32,4% меньше, чем в феврале 2023 года, прочих насыпных грузов – на 28,3% меньше.

В феврале 2024 года доля порта Новороссийск в общем грузообороте Азово-Черноморского бассейна составляла 61,1%, доля порта Тамань была 13,4%, Туапсе – 6,2%.

Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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