Субсидии для отечественных производителей судового оборудования

Правительство принимает системные меры по развитию отечественного судостроения. В 2025–2030 годах будут введены субсидии на покрытие 20-процентной скидки для производителей отечественного судового оборудования при приобретении пилотных партий. Как сообщается в телеграм-канале правительства, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин по итогам ежегодного отчета правительства РФ в Государственной Думе.

М.Мишустин рассказал, что уже утвержден перспективный план строительства гражданских судов до 2035 года, он предполагает создание 1,7 тыс. таких единиц. Работы ведутся над 300 из них, уже заключены контракты на строительство еще 178. Такие планы позволяют судостроителям и производителям судового комплектующего оборудования планировать свою дальнейшую загрузку и работу.

В сотрудничестве с ОСК разрабатывается стратегия развития судостроительной промышленности до 2035 года. С 2021 по 2023 год при поддержке правительства было построено 129 судов.

Перед ОСК стоят задачи по развитию собственных компетенций в машино- и приборостроении, в частности по тем позициям, которые ранее были критически зависимы от импорта.

В 2022 году в 33 предприятия было инвестировано 17 млрд рублей в целях ускоренного освоения производства по 60 позициям оборудования.

«Самое главное – это решить задачу серийности наших заказов, масштабировать производство», – подчеркнул М.Мишустин. По его словам, для этого необходимо подготовить цифровую модель развития производства, использовать отечественные системы и средства проектирования судов, развивать собственные системы поддержания жизненного цикла.

Фото: телеграм-канал правительства РФ