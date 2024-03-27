На тех, кто произвел импортозамещение, удлинение цепочек поставок не повлияло, заявила руководитель отдела ценообразования ООО «Компания Скиф-Карго» Оксана Чернышова на круглом столе «Неочевидные и скрытые риски в логистике: где на самом деле финансовые потери» в рамках прошедшей в Москве выставки TransRussia. Она рассказала о рисках, с которыми пришлось столкнуться компании в 2022-2023 годах.

«Мы как компания, которая имеет свой собственный транспорт, причем импортного производства, и не только новый – это и машины, которые проехали больше сотни тысяч километров в России, естественно, заказываем запасные части, комплектующие, – сказал О.Чернышова. – В текущий момент цепочки поставок запчастей для нас очень сильно удлинились, и мы вынуждены делать товарные запасы тоже, чтобы минимизировать эти риски. Естественно, усложнились перевозки и повысилась их стоимость».

В то же время, по словам спикера, тех перевозчики, которые работают с автомобилями российского производства, удлинение цепочек поставок не почувствовали. «Они получают тот же сервис, то же качество услуг, которые были до», – сказала О.Чернышова.

Как один из рисков российской логистики предыдущих двух лет, она отметила кадровый дефицит. «Мы в силу понятных причин столкнулись с кадровым голодом при обработке грузов у себя на складах, – сказала она. – Мы вынуждены были дополнительно привлекать аутсорс именно для того, чтобы обеспечить беспрерывную работу своих складов, поскольку простой склада в каких-то моментах приводит транспортные компании к очень большим издержкам».

«И еще один риск, наверное, о котором мы не задумывались, это мошенничество, – добавила О.Чернышова. – Мошенничество, с которым сталкиваются и частные лица, когда звонят, требуют деньги. Кроме того, в прошлом году мы столкнулись кибератакой. И произошло так, что в одно утро все компьютеры у нас горели, даже не синим, а черным. И, естественно, нам потребовалось очень много усилий и своих, и партнеров, которые помогли нам восстановить базу данных и все процессы».

О.Чернышова подчеркнула, что кибератака заставила их задуматься о страховании, и это новая тенденция в этом сегменте.

Фото: «Скиф-Карго»