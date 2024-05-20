«Основная производственная инфраструктура в интересах освоения Севморпути сформирована» – Д.Мантуров

Основная производственная инфраструктура в интересах освоения Северного морского пути сформирована, заявил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров ходе оперативного совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами 20 мая.

«Комплексная работа по расширению флота для Северного морского пути ведётся в рамках задачи президента по увеличению грузопотока на этой важнейшей международной транспортной артерии, особенно в сегодняшнее время», – цитирует пресс-служба правительства РФ доклад Д.Мантурова.

«В целях обеспечения круглогодичной проводки Балтийский завод продолжает строительство серии атомных ледоколов мощностью 60 МВт. Три атомохода – «Арктика», «Сибирь» и «Урал» – уже работают в акватории морей Северного Ледовитого океана, следующий ледокол – «Якутия» – планируем сдать в конце текущего года. Ещё три должны пополнить флот в период с 2026 по 2030 год. И конечно, самый мощный ледокол, который сегодня строится на «Звезде», единственный в своём роде в мире, 120 МВт, – «Россия», который тоже должен быть построен ориентировочно к 2030 году», – сказал вице-премьер.

Д.Мантуров подчеркнул, что не менее важно обеспечить безопасность мореплавания. По его словам, сейчас в интересах Минтранса и Росморречфлота строится 15 аварийно-спасательных судов для работы на Севморпути, включая буксиры и многофункциональные суда разного направления и мощности. В этом задействованы верфи в Комсомольске-на-Амуре, Калининграде, Нижнем Новгороде и Татарстане. В развитие работы по этому направлению в перспективе шести лет планируется контрактация ещё 30 судов. Непосредственно для вывоза российской грузовой базы, в том числе по Северному морскому пути, комплексом «Звезда» уже переданы заказчикам пять нефтеналивных танкеров типа Aframax.

Законтрактовано ещё 26 крупнотоннажных судов разного дедвейта и назначения. В дополнение к этому количеству в планах загрузки верфи до 2037 года – 92 грузовых судна ледового класса уже обеспечены. В их числе – контейнеровозы, балкеры, сухогрузы и танкеры».

«В целом основная производственная инфраструктура в интересах освоения СМП сформирована, но, чтобы гарантированно справиться с таким емким заказом, Объединенная судостроительная корпорация с ВТБ рассматривает возможность строительства ещё одной высокотехнологичной верфи. Окончательное решение по месту и квалификации будет принято до конца текущего года», – резюмировал Д.Мантуров.

Фото: пресс-служба правительства РФ