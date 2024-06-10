Стоимость перевезенных по Севморпути грузов составит 111 триллионов рублей

К 2023 году грузопоток по Северному морскому пути составит 1,8 млрд тонн общей стоимостью 111 трлн рублей. Об этом заявил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, выступая на сессии «Северный морской путь: расширяя арктически горизонты» в рамках ПМЭФ-2024.

По словам министра, обеспечить вывоз этих грузов должны представители власти, а грузовую базу – ключевые российские компании: «Роснефть», «НОВАТЭК», «Норникель», «Северная звезда», «Газпром нефть». «Эти компании уже свои шаги сделали. Они сделали инвестиции. И на суше, на материке, они эти грузы произведут. Были заключены трехсторонние соглашения между госкорпорацией «Росатом», основными грузоотправителями, компаниями, которые производят эти товары, и нашим министерством от лица правительства Российской Федерации, которые зафиксировали объемы. Те самые 1,8 миллиарда тонн до 2035 года, это цифры согласно данным соглашениям», – сказал А.Чекунков, добавив, что самая сложная задача в современной российской экономике – чтобы эти грузы достигли своих рынков.

А.Чекунков напомнил, что еще в 2022 году по поручению президента РФ был принят единый план развития Северного морского пути, где собраны все мероприятия, которые будут способствовать вывозу грузов.

Необходимо «раскатать» маршрут, показать грузоотправителям, что СМП – «это не страшно и предсказуемо» и по стоимости сравним с железной дорогой, подчеркнул министр. «Для этого с 2022 года мы вместе с «Росатомом» осуществляем субсидированные каботажные рейсы. На протяжении полутора лет их осуществлял атомный лихтеровоз «Севмпорпуть». Сейчас на конкурсной основе привлекаются и другие суда», – рассказал он.

«Бутылочным горлышком» в этом коридоре остается железная дорога. «Большая проблема вывозить груз, особенно из западной части в восточную, да и на востоке сложно встать на Восточный полигон, в связи с тем, что все товаропотоки с запада повернулись на восток», – пояснил А.Чекунков.

По итогам 2023 года транзит через Севморпуть вырос до 2 млн тонн, и, по словам А.Чекункова, такие результаты достигнуты благодаря «Росатому», «который руками собирал этот транзит», и крупнейшим нефтегазовым компаниям, который в этот транзит поверили. «Мы со своей стороны немножко помогли субсидированием ледокольной провозки. Мы понимаем, что СМП — это сервис, он не должен быть каким-то подвигом и каким-то страшным риском. Крупные компании не могут себе позволить бояться, пока их груз и танкеры стоят на СМП», – сказал министр, добавив, что важнейшим компонентом обеспечения безопасности этого коридора является создание аварийно-спасательных центров.

«К Северному морскому пути растет интерес абсолютно всех стран мира, не всегда здоровый, от очень далеких от севера, практически экваториальных стран. Риторика такая – дескать, СМП для всех, но безопасность, навигацию, ледоколы, пожалуйста, обеспечь, Россия, – поделился спикер. – Риторика западных стран – не трогайте, не ходите, заморозьте, чтобы никакой навигации не было».

Подводя итог своему выступлению, А.Чекунков подчеркнул, что Северный морской путь – это, безусловно, транспортный коридор мирового значения, а Россия в нем главный, ведущий, лидирующий игрок.

Фото: SeaNews