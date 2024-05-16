Проект реконструкции контейнерного терминала Клещиха поддержат из госбюджета

Комиссия по проведению конкурса инвестиционных проектов на территории Новосибирской области приняла решение поддержать проект реконструкции терминала ПАО «ТрансКонтейнер» на станции Клещиха и предоставить необходимую государственную поддержку для его реализации, сообщили SeaNews в «ТрансКонтейнере».

«Терминал ПАО «ТрансКонтейнер» Клещиха является ключевым объектом логистической инфраструктуры в Западной Сибири. По состоянию на март 2024 года на его долю приходилось 78% объема контейнеров, обрабатываемых компанией на Западно-Сибирской железной дороге, и восьмая часть – в целом по России», – отмечают в компании.

Проект реконструкции терминала общей стоимостью свыше 1,5 млрд руб. (без учета НДС) реализуется с начала 2021 года. Он предусматривает расширение одной из действующих контейнерных площадок под работу на ней ричстакеров, а также строительство новой, пятой по счёту, для работы двух кранов грузоподъёмностью 45 тонн каждый. В результате мощности терминала вырастут до 312 тыс. TEU в год, емкость складов хранения – приблизительно на 60%, до 6,1 тыс. TEU, общая вместимость фронта железнодорожных путей – более чем на 40%, до 235 условных вагонов.

Необходимая государственная поддержка проекта составляет 51,1 млн руб.

Потребность в расширении терминала ПАО «ТрансКонтейнер» в Новосибирске продиктована растущим объемом грузового трафика в регионе, который является крупным промышленным центром Сибири, и значимой локацией в построении контейнерной логистики, поясняют в компании. В период 2024-2030 годов в новосибирской агломерации прогнозируется рост спроса на терминальные услуги примерно на треть. За 5 лет (с 2019 по 2023 год.) объем погрузки в регионе увеличился почти на 75 тыс. TEU, ежегодный рост в среднем составил 18,5 тыс. TEU. Подготовка инфраструктуры и создание резерва складских площадей в Клещихе позволит обеспечивать переработку возрастающих объемов контейнеров.

Фото: ТрансКонтейнер