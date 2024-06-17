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1,6 млрд рублей на приобретение и модернизацию грузоподъемного оборудования
17.06.2024

1,6 млрд рублей на приобретение и модернизацию грузоподъемного оборудования

    • В 2024 году инвестиции ПАО «ТрансКонтейнер» в приобретение и модернизацию грузоподъемных механизмов на терминалах в регионах России составят свыше 1,6 млрд рублей, сообщили SeaNews в компании. Из этой суммы 1,3 млрд рублей предполагается направить на крановое оборудование, 300 млн — на покупку ричстакеров.

    Наибольший объем средств заложен на приобретение двух кранов для новой контейнерной площадки терминала Клещиха (Новосибирск), строительство которой ведется в рамках проекта по реконструкции терминала. Их общая перерабатывающая мощность с учетом возможности площадки оценивается в 82 тыс. TEU год.

    Замена кранов запланирована на терминалах Магнитогорск-Грузовой, Омск-Восточный, Архангельск, Черниковка (Уфа) и Чита. Модернизация козлового крана пройдет на терминале Позимь (Ижевск), а мостового крана – на участке ремонта контейнеров компании в Санкт-Петербурге. Новые ричстакеры планируется закупить для нужд региональных контейнерных терминалов «ТрансКонтейнера».

    Фото: «ТрансКонтейнер»


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