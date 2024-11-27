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Паром «Александр Деев» модернизировали под вагоны
27.11.2024

Паром «Александр Деев» модернизировали под вагоны

    • Паром «Александр Деев» после ежегодного техосблуживания прибыл в порт Холмск утром 26 ноября, сообщается в телеграм-канале Минтранса Сахалинской области. К вечеру была завершена подготовка парома, в том числе накатка вагонов, к рейсу в порт Ванино.

    Ранее паром не мог перевозить железнодорожные вагоны из-за конструктивных особенностей, что существенно ограничивало возможности его эксплуатации на переправе. «Губернатор Валерий Лимаренко поставил перед нами задачу устранить данное несоответствие. При взаимодействии с собственником парома, конструкторским бюро, эксплуатантом, ОАО «РЖД» и Росморпортом были выработаны мероприятия для обеспечения перевозки вагонов. Сегодня результатом этой работы стала накатка на борт парома 26 вагонов, что обеспечило полную загрузку верхней палубы. «Александр Деев» отправится в первый после техобслуживания рейс сегодня в 20:00 по местному времени», – сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Жоголев.

    Ежегодное техобслуживание парома «Александр Деев» в Центре судоремонта «Дальзавод» в Приморском крае завершилось на прошлой неделе. Во время ремонта «Александра Деева» на паромной переправе продолжали работать три парома типа «Сахалин».

    Фото: телеграм-канал Минитранса Сахалинской области


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