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Пропускная способность МАПП Забайкальск увеличится в 5,5 раз
08.11.2024

Пропускная способность МАПП Забайкальск увеличится в 5,5 раз

    • Ключевые вопросы функционирования автомобильного и железнодорожного пунктов пропуска Забайкальск обсудили представители России и Китая, сообщил в своем телеграм-канале Росгранстрой.

    В настоящее время ведется работа по разработке проекта реконструкции автомобильного пункта пропуска Забайкальск. Его реализация позволит увеличить количество полос, предназначенных для всех видов транспорта, с 17 до 28, а также повысить пропускную способность пункта пропуска в 5,5 раз до 2 400 транспортных средств в сутки. Завершить реконструкцию планируется в 2027 году

    Работа по модернизации пунктов пропуска на границе с Китаем способствует обеспечению роста объемов пассажиро- и грузоперевозок между двумя государствами, а также укреплению международных транспортных коридоров, – отметил заместитель руководителя ФГКУ «Росгранстрой» Александр Ерохин.

    По информации Министерства транспорта РФ, также обсуждался возможный перевод работы МАПП Забайкальск на постоянный круглосуточный режим. «Китайские коллеги инициативу поддержали и направили положительную оценку такого взаимодействия на грузовом направлении в вышестоящие госорганы КНР», – сообщил Минтранс в своем телеграм-канале.

    После модернизации железнодорожного пункта пропуска Забайкальск в 2022 году его пропускная способность увеличилась с 17 до 26 пар грузовых поездов в сутки, напомнили в Росгранстрое. Пункт пропуска был оснащен стационарным инспекционно-досмотровым комплексом (СИДК), позволяющим в автоматическом режиме осуществлять контроль 100% грузов железнодорожных вагонов, «видеть» содержимое контейнеров без вскрытия и остановки состава, следующего со скоростью до 70 км/ч

    Фото: Минтранс России


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