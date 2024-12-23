Электронная очередь в пункте пропуска Тагиркент-Казмаляр

В пункте пропуска Тагиркент-Казмаляр на российско-азербайджанской границе планируется внедрение электронной очереди для грузовых транспортных средств.

Как сообщает ФТС в своем телеграм-канале, с 25 декабря вступает в силу распоряжение Правительства РФ от 6 декабря 2024 года № 3584-р, которое предусматривает включение пункта пропуска Тагиркент – Казмаляр в перечень автомобильных пунктов пропуска через госграницу РФ, где планируется внедрение системы электронной очереди для грузовых транспортных средств.

Электронное резервирование даты и времени подъезда к автомобильному пункту пропуска для пересечения госграницы грузовым автотранспортом позволит распределить нагрузку на МАПП, обеспечит ускорение прохождения грузовых транспортных средств через пункт пропуска, а также позволит прогнозировать время прохождения границы и обеспечит комфортные условия для перевозчиков.

В рамках проекта Росгранстроем при подъезде к пункту пропуска МАПП Тагиркент – Казмаляр установлен шлагбаум с камерами-считывателями регистрационных номеров транспортных средств международной перевозки.

«Внедрение электронной очереди на пункте пропуска, – отметили в ФТС, – это важный шаг на пути к созданию современной и эффективной системы управления пограничными переходами, которая в дальнейшем будет способствовать развитию международной торговли и укреплению экономических связей».

Фото: ФТС