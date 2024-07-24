Проект погранперехода Кани-Курган на границе с Китаем прошел госэкспертизу

Проект погранперехода Кани-Курган на границе с Китаем прошел экспертное сопровождение, сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России.

«Кани-Курган – один из ключевых погранпереходов на российско-китайской границе и единственный автомобильный пункт пропуска в районе Приамурья. Строительству новой инфраструктуры в Кани-Кургане было уделено особое внимание на недавнем совещании президента России с членами правительства. Как отмечалось, в проекте впервые применены современные технологические и конструктивные решения, которые могут стать эталонными для типового проектирования новых пунктов пропуска. Главгосэкспертиза выдала положительное заключение, рассмотрев корректировки проектной документации», – говорится в пресс-релизе ведомства.

Новый комплекс международного автомобильного пункта пропуска «Кани-Курган» заменит собой временные сооружения из модульных конструкций погранперехода, открытого на мосту Благовещенск – Хэйхэ летом 2022 года.

«Проектные решения разработаны с учетом изменения классификации пункта пропуска Кани-Курган с «временного упрощенного» на «постоянный» и с «двустороннего» на «многосторонний». В ходе экспертного сопровождения проведена оценка соответствия проектируемых зданий оборудования техническим требованиям, установленным к средствам пограничного контроля на автомобильных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации», – сообщили в ведомстве.

Согласно проекту, пропускная способность постоянного погранперехода Кани-Курган составит 630 ед. грузового автотранспорта, 164 – пассажирского (автобусы) и 68 – легковых автомобилей. Общая площадь застройки – 0,77 га. Здесь размещаются служебно-административные и производственные здания, оборудованные современными и высокоэффективными системами для быстрого досмотра грузов, а также пограничного обслуживания физических лиц и организованных туристических групп.

Застройщик – ФКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы».

Генеральная проектная организация – АО «Институт Оргэнергострой».

Фото: сайт Главгосэкспертизы / ФГКУ «Росгранстрой»