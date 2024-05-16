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Круглосуточный режим МАПП Забайкальск продлен
16.05.2024

Круглосуточный режим МАПП Забайкальск продлен

    • Круглосуточный режим работы грузового направления пункта пропуска МАПП Забайкальск продлевается еще на 6 месяцев – до 16 ноября 2024 года, сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.

    Китайская сторона поддержала предложение Российской Федерации о продлении 7-дневного круглосуточного режима работы пункта пропуска МАПП Забайкальск – МАПП Маньчжурия (КНР).

    Круглосуточный режим работы грузового направления МАПП Забайкальск был запущен 15 мая 2023 года. С этого времени количество оформленных транспортных средств за сутки увеличилось более чем в 2 раза. Сегодня в МАПП Забайкальск в среднем оформляется около 600 грузовых авто.

    За прошедший год, с 15 мая 2023 года по настоящее время, таможенники оформили свыше 163,7 тыс. грузовых транспортных средств. Из Китая в Россию проследовали почти 105,7 тыс. авто, в Китай – 58 тыс. транспортных средств. 

    Фото: ДВТУ


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