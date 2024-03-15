Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Досрочно продлены полномочия Р.Янсена в качестве CEO Hapag-Lloyd
15.03.2024

Досрочно продлены полномочия Р.Янсена в качестве CEO Hapag-Lloyd

    • Наблюдательный совет Hapag-Lloyd одобрил досрочное продление контракта CEO Рольфа Хаббена Янсена. Так, полномочия Р. Янсена продлены до 31 марта 2029 года, предыдущий контракт действовал до 31 марта 2027 года.

    Р.Янсен с 1 апреля 2014 года является членом исполнительного совета, а с 1 июля того же года – CEO Hapag-Lloyd.

    «Р.Янсен отлично справляется с работой в Hapag-Lloyd уже 10 лет. За это время он постоянно стратегически развивал компанию, уверенно продолжал курс на ее рост, несмотря на периодические штормы. Продлевая полномочия Р.Янсена, Наблюдательный совет делает упор на преемственность и уверенность, что он внесет важный вклад в дальнейшую историю успеха Hapag-Lloyd», – сказал председатель Наблюдательного совета Майкл Берендт.

    В настоящее время флот Hapag-Lloyd состоит из 266 контейнеровозов суммарной вместимостью 2 млн TEU. Общая вместимость контейнерного парка, включая рефконтейнеры, оценивается в 2,9 млн TEU. «113 сервисов Hapag-Lloyd обеспечивают сообщение между более чем 600 портами по всему миру. Компания владеет долями в 20 терминалах в Европе, Латинской Америке, США, Индии и Северной Африке», – говорится в пресс-релизе.

    Фото: Hapag-Lloyd

     


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    01.02.2024
    Назначен CEO Администрации порта Роттердам
    С 1 февраля 2024 года CEO Администрации порта Роттердам назначен Будевийн Симонс, сообщили SeaNews […]
    CEOНазначенияРоттердамТоп-менеджмент
    0
    23.01.2024
    В России могут продлить меры по обязательной продаже валютной выручки
    Крупнейшими российскими экспортерами
    валютавалютная выручкапродажапродление
    0
    06.03.2024
    Влияние выхода Hapag-Lloyd из THE Alliance несколько преувеличено
    CEO ONE Джереми Никсон заявил о незначительности влияния выхода Hapag-Lloyd из альянса THE Alliance, […]
    Hapag-LloydONETHE AllianceАльянс 2M
    0
    24.01.2024
    ONE отреагировал на выход Hapag Lloyd из THE Alliance
    ONE официально отреагировал на выход Hapag Lloyd из альянса THE Alliance, куда еще входят […]
    Hapag-LloydONETHE AllianceАльянсы
    0
    17.01.2024
    Maersk и Hapag-Lloyd создают альянс
    Maersk и Hapag-Lloyd подписали соглашение о долгосрочном операционном сотрудничестве, получившим название «Gemini Cooperation» («Сотрудничество […]
    Hapag-LloydMaerskАльянс
    0
    05.02.2024
    Почему Hapag-Lloyd вышел из THE Alliance
    После неожиданного выхода из альянса THE Alliance (THEA) немецкой контейнерной линии Hapag-Lloyd другие его […]
    Hapag-LloydHMMMaerskONE
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    15.03.2024 Регулярный контейнерный поезд Санкт-Петербург — Новороссийск
    15.03.2024 OCEAN Alliance подписал Day 8 Product
    15.03.2024 2M и THE Alliance сохранили стабильный средний размер судов на своих маршрутах
    15.03.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 11 неделя 2024
    15.03.2024 Контейнерооборот российских портов в феврале 2024 вырос на 29,8%
    14.03.2024 FESCO доставила первую партию бананов из Индии в Россию
    Госрегулирование Показать всё
    14.03.2024 Правительство вносит изменения в схему территориального планирования
    12.03.2024 В международных расчетах можно использовать цифровые финансовые активы
    06.03.2024 Россия и Азербайджан договорились о развитии погранпереходов
    06.03.2024 Границы морского порта Ванино расширили
    04.03.2024 Правительство вернуло гибкие экспортные пошлины на вывоз угля
    04.03.2024 Россия продолжит добровольное сокращение добычи и экспорта нефти
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •