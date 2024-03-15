Досрочно продлены полномочия Р.Янсена в качестве CEO Hapag-Lloyd

Наблюдательный совет Hapag-Lloyd одобрил досрочное продление контракта CEO Рольфа Хаббена Янсена. Так, полномочия Р. Янсена продлены до 31 марта 2029 года, предыдущий контракт действовал до 31 марта 2027 года.

Р.Янсен с 1 апреля 2014 года является членом исполнительного совета, а с 1 июля того же года – CEO Hapag-Lloyd.

«Р.Янсен отлично справляется с работой в Hapag-Lloyd уже 10 лет. За это время он постоянно стратегически развивал компанию, уверенно продолжал курс на ее рост, несмотря на периодические штормы. Продлевая полномочия Р.Янсена, Наблюдательный совет делает упор на преемственность и уверенность, что он внесет важный вклад в дальнейшую историю успеха Hapag-Lloyd», – сказал председатель Наблюдательного совета Майкл Берендт.

В настоящее время флот Hapag-Lloyd состоит из 266 контейнеровозов суммарной вместимостью 2 млн TEU. Общая вместимость контейнерного парка, включая рефконтейнеры, оценивается в 2,9 млн TEU. «113 сервисов Hapag-Lloyd обеспечивают сообщение между более чем 600 портами по всему миру. Компания владеет долями в 20 терминалах в Европе, Латинской Америке, США, Индии и Северной Африке», – говорится в пресс-релизе.

Фото: Hapag-Lloyd