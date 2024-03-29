Рынок утилизации контейнеровозов замедлился

На фоне ситуации в регионе Красного моря и высоких фрахтовых ставок темпы утилизации контейнеровозов замедлились. Как сообщает Container News, хотя покупатели предлагают высокие цены, на рынке наблюдается нехватка тоннажа, предназначенного на слом.

Несмотря на то, что в январе было продано на утилизацию 13 контейнеровозов, их суммарная вместимость составила всего 22 тыс. TEU.

В феврале ушло на слом три контейнеровоза – «MTT Singapore», «MTT Tanjung Manis» и «Dong Fang Xing», а в марте – всего два: «Far East Cheer» и «Mapocho». Большинство из них были построены в 90-х годах.

«Mapocho» принадлежал Hapag-Lloyd. В прошлом году немецкий перевозчик объявил о планах утилизировать свои возрастные контейнеровозы, чей срок эксплуатации в ближайшие два года подойдет к концу. С того времени Hapag-Lloyd отправил на слом четыре контейнеровоза.

В Drewry считают, что объемы утилизации вырастут, как только ситуация в Красном море поменяется. «Пока этот кризис сохраняется, стимул и мотивации к списанию судов будут значительно ниже из-за высоких фрахтовых ставок и нехватки провозных мощностей», – отмечают в Drewry.

В свою очередь, крупнейший покупатель судов для утилизации, компания Global Marketing Systems заявила, что несмотря на высокие ставки на слом – от 520 до 550 долларов за тонну, этого недостаточно для того, чтобы побудить судовладельцев расстаться со старыми контейнеровозами.

«Глобальная экономика должна благодарить хуситов за их действия в Красном море», – прокомментировали в Global Marketing Systems

Фото: VesselFinder