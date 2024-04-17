Hapag-Lloyd заявил о своих планах

Крупнейший контейнерный перевозчик Германии Hapag-Lloyd обнародовал свои среднесрочные бизнес-планы на период до 2030 года, сообщает Splash24/7.

Бизнес-план, который, по словам CEO компании Рольфа Хаббена Йенсена, является «самой амбициозной стратегией компании на сегодняшний день», предполагает агрессивное наращивание флота.

Как пишет Splash со ссылкой на данные Alphaliner, в настоящее время японская Ocean Network Express (ONE) и тайваньская Evergreen наступают на пятки Hapag-Lloyd, занимающему пятое место в глобальном рейтинге мировых контейнерных перевозчиков.

Для того чтобы сохранить место в первой пятерке, как предполагают аналитики отрасли, Hapag-Lloyd, возможно, будет стремиться к приобретению более мелких региональных конкурентов. За последнее десятилетие немецкий перевозчик поглотил три судоходные компании – CSAV, UASC и NileDutch.

HMM , покупку которой в прошлом году рассматривал Hapag-Lloyd,и ONE также недавно также обнародовали смелые планы по развитию до 2030 года. На этой недели было озвучено, что к 2030 году HMM увеличит свой флот до 130 контейнеровозов, а его суммарная вместимость составит 1,5 млн TEU.

А ONE объявил о планах по увеличению к 2030 году своих провозных мощностей до 3 млн TEU.

Все планы глобальных контейнерных перевозчиков озвучены в то время, когда контейнерной отрасли приходится сталкиваться с избыточными мощностями, вызванные рекордными объемами поставок нового тоннажа, которые будут продолжаться до конца этого десятилетия, подчеркивает Splash.

Фото: Hapag-Lloyd