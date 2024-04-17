Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Hapag-Lloyd заявил о своих планах
17.04.2024

Hapag-Lloyd заявил о своих планах

    • Крупнейший контейнерный перевозчик Германии Hapag-Lloyd обнародовал свои среднесрочные бизнес-планы на период до 2030 года, сообщает Splash24/7.

    Бизнес-план, который, по словам CEO компании Рольфа Хаббена Йенсена, является «самой амбициозной стратегией компании на сегодняшний день», предполагает агрессивное наращивание флота.

    Как пишет Splash со ссылкой на данные Alphaliner, в настоящее время японская Ocean Network Express (ONE) и тайваньская Evergreen наступают на пятки Hapag-Lloyd, занимающему пятое место в глобальном рейтинге мировых контейнерных перевозчиков.

    Для того чтобы сохранить место в первой пятерке, как предполагают аналитики отрасли, Hapag-Lloyd, возможно, будет стремиться к приобретению более мелких региональных конкурентов. За последнее десятилетие немецкий перевозчик поглотил три судоходные компании – CSAV, UASC и NileDutch.

    HMM , покупку которой в прошлом году рассматривал Hapag-Lloyd,и ONE также недавно также обнародовали смелые планы по развитию до 2030 года. На этой недели было озвучено, что к 2030 году HMM увеличит свой флот до 130 контейнеровозов, а его суммарная вместимость составит 1,5 млн TEU.

    А ONE объявил о планах по увеличению к 2030 году своих провозных мощностей до 3 млн TEU.

    Все планы глобальных контейнерных перевозчиков озвучены в то время, когда контейнерной отрасли приходится сталкиваться с избыточными мощностями, вызванные рекордными объемами поставок нового тоннажа, которые будут продолжаться до конца этого десятилетия, подчеркивает Splash.

    Фото: Hapag-Lloyd


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    29.03.2024
    Рынок утилизации контейнеровозов замедлился
    На фоне ситуации в регионе Красного моря и высоких фрахтовых ставок темпы утилизации контейнеровозов […]
    Hapag-LloydРыноксуда на сломутилизация судов
    0
    14.02.2024
    Турецкая линия Arkas выходит на рынок США
    Турецкая контейнерная линия Arkas Line расширяет географию своих сервисов и выходит на рынок США, […]
    Arkas LineHapag-LloydСервисСША
    0
    05.02.2024
    Почему Hapag-Lloyd вышел из THE Alliance
    После неожиданного выхода из альянса THE Alliance (THEA) немецкой контейнерной линии Hapag-Lloyd другие его […]
    Hapag-LloydHMMMaerskONE
    0
    23.01.2024
    Wan Hai может заменить Hapag-Lloyd в THE Alliance
    Тайваньский перевозчик Wan Hai может заменить Hapag-Lloyd в альянсе THE Alliance, куда входят также […]
    2MHapag-LloydTHE AllianceWan Hai Lines
    0
    06.03.2024
    Влияние выхода Hapag-Lloyd из THE Alliance несколько преувеличено
    CEO ONE Джереми Никсон заявил о незначительности влияния выхода Hapag-Lloyd из альянса THE Alliance, […]
    Hapag-LloydONETHE AllianceАльянс 2M
    0
    11.03.2024
    HMM больше не продается
    Попытки продать контрольный пакет акций HMM после неудавшихся переговоров с потенциальным покупателем – Harim […]
    Hapag-LloydHMMАкциигосударственный бюджет
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    17.04.2024 Hapag-Lloyd заявил о своих планах
    17.04.2024 Восточный полигон оказался узок для контейнеров – 2
    17.04.2024 Контейнерооборот Гонконга, 3 месяца 2024
    17.04.2024 Контейнерные поезда Китай – Европа в Цзянсу в первом квартале 2024
    16.04.2024 Восточный полигон оказался узок для контейнеров – 1
    16.04.2024 Контейнерные поезда Китай – Европа в первом квартале 2024 года
    Госрегулирование Показать всё
    12.04.2024 В.Путин дал поручения по развитию отечественного гражданского судостроения
    09.04.2024 Проекты жд обходов Петербурга оценят с учетом плана развития портов
    04.04.2024 Субсидии для отечественных производителей судового оборудования
    03.04.2024 Объем неперевезенных по Восточному полигону грузов составил 180 млн тонн
    03.04.2024 Акции АО «Жатайская судоверфь» переданы Республике Саха (Якутия)
    02.04.2024 Правительство одобрило подписание соглашения с «Новатэком» о развитии производства оборудования СПГ
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •