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Maersk предупреждает о новых сбоях в глобальных цепочках поставок
11.10.2024

Maersk предупреждает о новых сбоях в глобальных цепочках поставок

    • Maersk предупреждает о возможных новых сбоях после того, как нормализуется ситуация в регионе Красного моря и суда снова будут осуществлять транзит через Суэцкий канал, сообщает The Loadstar. До нормализации ситуации в Красном море новый альянс Maersk и Hapag-Lloyd – Gemini Cooperation – продолжит использовать маршруты через мыс Доброй Надежды.

    «После тщательного анализа и с учетом того, что опасность в регионе Красного моря сохраняется, Hapag-Lloyd и Maersk рассчитывают к 1 февраля 2025 года поэтапно задействовать своим маршруты через мыс Доброй Надежды. Решение принято за несколько месяцев до того, как начнет действие альянс, чтобы клиенты могли планировать свой бизнес», – уведомил Maersk своих клиентов.

    В свою очередь, Hapag-Lloyd заявила, что планирует плавный переход к транзиту через Суэцкий канал и «осуществить его так быстро, как позволят обстоятельства». «Но многие факторы и неопределенность в настоящее время не позволяют точно спрогнозировать, когда этот переход произойдет», – пояснили в Hapag-Lloyd.

    «Одна из вещей, о которой нам постоянно говорят наши клиенты, заключается в том, что им нужна стабильность и предсказуемость потоков, чтобы иметь возможность планировать свой бизнес. Не в их интересах, чтобы груз прибывал неожиданно», – сказал CCO Maersk Карстен Килдал.

    Он добавил, что как только Суэцкий канал возобновит работу в обычном режиме, «начнется хаос, потому что через него пойдет одновременно много судов».

    «Так что, если вы думаете, что это был кошмар, когда канал закрыли, то это ничто по сравнению с тем, что будет, когда он снова откроется. И у нас будет всего несколько недель, я бы сказал, пару месяцев, когда произойдет что-то похожее на операционный крах. И мы относимся к этому со всей серьезностью», – сказал К.Килдал.

    Фото: Maersk


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