Maersk повысил прогноз

A.P. Moller – Maersk A/S обнародовал предварительные неаудированные финансовые показатели за третий квартал 2024 года.

Как сообщили SeaNews в группе, по предварительным данным, выручка составила 15,8 млрд долларов, EBITDA – 4,8 млрд долларов, операционная прибыль – 3,3 млрд долларов.

Исходя из хороших квартальных показателей, высокого спроса на рынке контейнерных перевозок и сохранения текущей ситуации в Красном море A.P. Moller – Maersk повысил финансовый прогноз по итогам всего года.

Теперь годовой показатель EBITDA ожидается порядка 11-11,5 млрд долларов против прогнозировавшегося ранее 9-11 млрд, операционная прибыль – около 5,2-5,7 млрд долларов против прогнозировавшейся ранее 3-5 млрд. Прогноз по свободному денежному потоку теперь ожидается в размере по крайней мере 3 млрд долларов против 2 млрд.

Рост глобального контейнерного рынка теперь ожидается в районе 6% против ранее прогнозировавшегося 4-6%.

Фото: Shipspotting / jens smit