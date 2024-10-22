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Maersk повысил прогноз
22.10.2024

Maersk повысил прогноз

    • A.P. Moller – Maersk A/S обнародовал предварительные неаудированные финансовые показатели за третий квартал 2024 года.

    Как сообщили SeaNews в группе, по предварительным данным, выручка составила 15,8 млрд долларов, EBITDA – 4,8 млрд долларов, операционная прибыль – 3,3 млрд долларов.

    Исходя из хороших квартальных показателей, высокого спроса на рынке контейнерных перевозок и сохранения текущей ситуации в Красном море A.P. Moller – Maersk повысил финансовый прогноз по итогам всего года.

    Теперь годовой показатель EBITDA ожидается порядка 11-11,5 млрд долларов против прогнозировавшегося ранее 9-11 млрд, операционная прибыль – около 5,2-5,7 млрд долларов против прогнозировавшейся ранее 3-5 млрд. Прогноз по свободному денежному потоку теперь ожидается в размере по крайней мере 3 млрд долларов против 2 млрд.

    Рост глобального контейнерного рынка теперь ожидается в районе 6% против ранее прогнозировавшегося 4-6%.

    Фото: Shipspotting / jens smit


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