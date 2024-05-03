«Окно возможностей, связанное с расчетами в валютах недружественных стран, уменьшается»

Более 90% активов российского банковского сектора находятся под теми или иными ограничениями. Окно возможностей для клиентов, связанное с расчетами в валютах недружественных стран, уменьшается. БОльшая часть российских банков потеряли возможность проводить платежи в валютах недружественных стран. Об этом говорила руководитель направления ВЭД ПАО «СберБанк» Елена Малик, выступая на сессии «Водный транспорт Каспия и Волжского речного бассейна» в рамках организованного Viva Consult III Международного форума «Транспортная логистика Каспийского региона» в Астрахани.

Количество расчетов в долларах или в евро значительно сокращается, а многие зарубежные партнеры рассматривают возможность либо полного, либо частичного перехода на расчеты в национальных валютах.

«У нас меняется география платежей. Это связано, конечно, с географией закупок, с изменением логистических цепочек, – сказала Е.Малик. – И здесь сегодня у нас фокус на Азию и Ближний Восток. Российский банковский сектор заинтересован в реализации устраивания корреспондентских отношений в национальных валютах с новыми банками, партнерами, в новых для нас географиях, либо в тех географиях, с кем мы исторически работали не так плотно, но сейчас активно смотрим в эту сторону».

В публичном пространстве, отметила она, все чаще обсуждается решение по устраиванию международных расчетов криптовалютой или цифровыми активами. «Также мы видим тренд на развитие альтернативных схем, помимо классического банкинга, прямых платежей между двумя финансовыми институтами. Например, агентские схемы использования и ряд других инструментов, которые позволяют уйти от классических денежных переводов в пользу неких новых решений, которые направлены на помощь нашему бизнесу в сохранении торговых отношений с их бизнес-партнерами».

Е.Малик подробно рассказала об альтернативных схемах, которые, хотя и более дорогие, помогают сегодня закрыть ту нишу, где классические банковские платежи невозможны из-за введенных ограничений.

«Агентская схема – это включение в расчеты посредников, как правило, компаний и резидентов, которые готовы работать с нашими клиентами и использовать для минимизации риска кредитивную форму расчетов, – объяснила она. – Наши агенты-партнеры предлагают расчеты в долларах, в евро и других валютах. Есть успешный опыт расчетов со странами Латинской Америки, Малайзии. Большой объем платежей, мы видим сейчас, направляется нашими клиентами в Китае ввиду того, что широкий перечень товаров подпадает под те ограничения, которые установлены китайскими банками-корреспондентами, и, соответственно, данные платежи больше не могут проводиться в привычных для наших клиентов классических банковских маршрутах».

Также Е.Малик рассказала о проблемах в расчетах с Китаем, отметив, что потенциальная альтернатива Китаю – это Индия. «Сейчас мы видим, что в расчетах с Китаем наблюдается определенная сложность. Китайские банки-корреспонденты ужесточили требования к проведению платежей из России. Многие платежи попадают на длительные проверки. По ряду платежей, которые раньше, скажем так, проводились без каких-либо сложностей, сейчас мы видим резкий рост отказов. Это связано, например, с расчетами за компоненты микроэлектроники. Это связано с поставкой в Россию продукции, произведенной в Китае, но относящейся к «недружественным» брендам. Это связано также с рядом «чувствительных» категорий товаров».

«Со стороны других российских банков к этому направлению также проявляется интерес», – подчеркнула Е.Малик, говоря о работе с индийскими банками.

Фото: SeaNews