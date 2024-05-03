Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
«Окно возможностей, связанное с расчетами в валютах недружественных стран, уменьшается»
03.05.2024

«Окно возможностей, связанное с расчетами в валютах недружественных стран, уменьшается»

    • Более 90% активов российского банковского сектора находятся под теми или иными ограничениями. Окно возможностей для клиентов, связанное с расчетами в валютах недружественных стран, уменьшается. БОльшая часть российских банков потеряли возможность проводить платежи в валютах недружественных стран. Об этом говорила руководитель направления ВЭД ПАО «СберБанк» Елена Малик, выступая на сессии «Водный транспорт Каспия и Волжского речного бассейна» в рамках организованного Viva Consult III Международного форума «Транспортная логистика Каспийского региона» в Астрахани.
    Количество расчетов в долларах или в евро значительно сокращается, а многие зарубежные партнеры рассматривают возможность либо полного, либо частичного перехода на расчеты в национальных валютах.
    «У нас меняется география платежей. Это связано, конечно, с географией закупок, с изменением логистических цепочек, – сказала Е.Малик. – И здесь сегодня у нас фокус на Азию и Ближний Восток. Российский банковский сектор заинтересован в реализации устраивания корреспондентских отношений в национальных валютах с новыми банками, партнерами, в новых для нас географиях, либо в тех географиях, с кем мы исторически работали не так плотно, но сейчас активно смотрим в эту сторону».
    В публичном пространстве, отметила она, все чаще обсуждается решение по устраиванию международных расчетов криптовалютой или цифровыми активами. «Также мы видим тренд на развитие альтернативных схем, помимо классического банкинга, прямых платежей между двумя финансовыми институтами. Например, агентские схемы использования и ряд других инструментов, которые позволяют уйти от классических денежных переводов в пользу неких новых решений, которые направлены на помощь нашему бизнесу в сохранении торговых отношений с их бизнес-партнерами».
    Е.Малик подробно рассказала об альтернативных схемах, которые, хотя и более дорогие, помогают сегодня закрыть ту нишу, где классические банковские платежи невозможны из-за введенных ограничений.
    «Агентская схема – это включение в расчеты посредников, как правило, компаний и резидентов, которые готовы работать с нашими клиентами и использовать для минимизации риска кредитивную форму расчетов, – объяснила она. – Наши агенты-партнеры предлагают расчеты в долларах, в евро и других валютах. Есть успешный опыт расчетов со странами Латинской Америки, Малайзии. Большой объем платежей, мы видим сейчас, направляется нашими клиентами в Китае ввиду того, что широкий перечень товаров подпадает под те ограничения, которые установлены китайскими банками-корреспондентами, и, соответственно, данные платежи больше не могут проводиться в привычных для наших клиентов классических банковских маршрутах».
    Также Е.Малик рассказала о проблемах в расчетах с Китаем, отметив, что потенциальная альтернатива Китаю – это Индия. «Сейчас мы видим, что в расчетах с Китаем наблюдается определенная сложность. Китайские банки-корреспонденты ужесточили требования к проведению платежей из России. Многие платежи попадают на длительные проверки. По ряду платежей, которые раньше, скажем так, проводились без каких-либо сложностей, сейчас мы видим резкий рост отказов. Это связано, например, с расчетами за компоненты микроэлектроники. Это связано с поставкой в Россию продукции, произведенной в Китае, но относящейся к «недружественным» брендам. Это связано также с рядом «чувствительных» категорий товаров».
    «Со стороны других российских банков к этому направлению также проявляется интерес», – подчеркнула Е.Малик, говоря о работе с индийскими банками.

    Фото: SeaNews


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    15.01.2024
    Судостроительная промышленность Китая в 2023 году
    По итогам 2023 года Китай продолжил лидировать на мировом рынке судостроения благодаря значительному росту […]
    2023КитайСудостроение
    0
    15.04.2024
    Европейские ро-ро терминалы забиты китайскими автомобилями
    Европейские ро-ро терминалы перегружены китайскими автомобилями. Главная причина в том, что продажи в Европе […]
    АвтомобилиавтопроизводительЕвропазагруженность портов
    0
    07.03.2024
    Идем на восток
    Специалисты центра «Опасник» приняли участие в заседании рабочей группы по перевозкам опасных грузов между […]
    КитайОпасникОпасные грузыПравила
    0
    02.05.2024
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 17, 2024
    На прошедшей неделе ставки на трейде Азия – Европа снижались. На американском трейде ставки […]
    Только для подписчиков
    Китайконтейнерные фрахтовые индексы
    0
    19.04.2024
    Экспорт автомобилей из Шанхая в первом квартале 2024 года
    По итогам первого квартала 2024 года через порт Шанхай было экспортировано 529 тыс. автомобилей, […]
    2024АвтомобилиАвтоэкспортКитай
    0
    26.03.2024
    Первый китайский городской поезд на водородном топливе
    21 марта завершились испытания на скорости 160 км/ч с полной нагрузкой первого разработанного в […]
    водородные технологииКитайПоездТехнологии
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    03.05.2024 HMM и SM Line будут обмениваться слотами
    03.05.2024 «Инфраструктурные ресурсы для создания линии Оля – Туркменбаши есть»
    03.05.2024 Контейнеров и провозных мощностей опять не хватает
    02.05.2024 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 17, 2024
    02.05.2024 Рекордный контейнерооборот в Гетеборге в первом квартале 2024
    02.05.2024 Первый полносоставный Агроэкспресс по МТК Север – Юг с ТЛК Южноуральский
    Госрегулирование Показать всё
    02.05.2024 Одобрен запуск третьего этапа модернизации инфраструктуры БАМа и Транссиба
    02.05.2024 Установлены квоты на вывоз минеральных удобрений
    26.04.2024 Совещание в правительстве по поставкам нефтепродуктов жд транспортом
    22.04.2024 Утверждена дополнительная тарифная квота на вывоз зерновых культур
    19.04.2024 Минпромторг и ВТБ разработают инвестпрограмму ОСК
    19.04.2024 Минтранс представил предложения по нацпроекту «Развитие транспортной инфраструктуры»
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •