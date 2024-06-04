A.P.Moller-Maersk повышает прогноз по EBITDA по итогам 2024 года на 3 млрд на фоне сохранения высокого спроса на рынке контейнерных перевозок и заторов в портах из-за ситуации в Красном море, сообщили SeaNews в группе.

«На фоне сохраняющегося высокого спроса на рынке морских контейнерных перевозок и сбоев, вызванных продолжающимся кризисом в Красном море, AP Moller-Maersk видит признаки дальнейших заторов в портах, особенно в Азии и на Ближнем Востоке, а также дополнительное повышение ставок фрахта. Эта ситуация постепенно усугубляется, что, как ожидается, будет способствовать улучшению финансовых показателей во второй половине 2024 года», – отмечают в компании.

С учетом новых реалий финансовые прогнозы по итогам 2024 года повышены с 4-6 млрд долларов до 7-9 млрд долларов по EBITDA и с 0-2 млрд долларов до 1-3 млрд долларов по операционной прибыли.

Свободный денежный поток по итогам года теперь ожидается в размере не менее 1 млрд долларов против ранее прогнозировавшегося отрицательного показателя не менее минус 2 млрд.

«Условия на рынке по-прежнему подвержены более высокой, чем обычно, волатильности, учитывая непредсказуемость ситуации на Красном море и отсутствие ясности в отношении будущего спроса и предложения», – отмечают в A.P.Moller-Maersk.

Кроме того, по данным Maritime Executive, перевозчик уведомил грузоотправителей о том, что начиная с июля отменяет несколько рейсов из Азии на Средиземноморье из-за перегруженности портов, которая привела к увеличению времени ожидания контейнеровозов Maersk.

Также из-за сбоев в Красном море Maersk сворачивает рейсы на сервисе TP20 на трейде Азия – восточное побережье США.

Фото: Shipspotting