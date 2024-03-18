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«Совкомфлот» увеличил чистую прибыль 2022 году почти в 11 раз
18.03.2024

«Совкомфлот» увеличил прибыль за 2023 год в 2,4 раза

    • ПАО «Совкомфлот» опубликовало обобщенную консолидированную финансовую отчетность за 2023 год.

    Выручка составила 2,3 млрд долларов, на 22,6% больше по сравнению с аналогичным показателем 2022 года, сообщили SeaNews в группе.

    Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента увеличилась на 42,3% до 2 млрд долларов, прибыль от эксплуатации судов – на 47% до 1,7 млрд долларов.

    Показатель EBITDA вырос на 51,9% до 1,6 млрд долларов, операционная прибыль – в 2 раза до 1,2 млрд долларов.

    Чистая прибыль по итогам 2023 года составила 943,3 млн долларов, в 2,4 раза больше, чем годом ранее. Скорректированная прибыль выросла в 4,1 раза до 83,5 млрд рублей.

    Эксплуатационные расходы увеличились на 24,4% до 371,4 млн долларов, общие и административные расходы сократились на 10% до 72,9 млн долларов, убытки от амортизации – на 16% до 412,2 млн долларов, финансовые расходы – на 34,2% до 93 млн долларов.

    Чистый долг на 31 декабря 2023 года составлял 257,1 млн долларов.

    Фото: Shipspotting / foggy


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