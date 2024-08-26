Финансовые результаты OOIL в первом полугодии 2024 года

OOIL, материнская компания OOCL, опубликовала операционные и финансовые показатели за первое полугодие 2024 года.

Выручка по группе увеличилась на 2,3% до 4,6 млрд долларов. EBITDA сократилась на 18,6% до 1,3 млрд долларов, операционная прибыль – на 26,4% до 835 млн долларов.

Операционный денежный поток составил 959 млн долларов.

Прибыль, относимая на держателей акций, уменьшилась на 26,2% до 833,3 млн долларов. Прибыль на обыкновенную акцию в первом полугодии 2024 года составила 1,26 доллара против 1,71 доллара на обыкновенную акцию в первом полугодии 2023 года.

Чистая прибыль составила 834,1 млн долларов, на 26,2% ниже, чем годом ранее.

Совет директоров сообщил, что дивиденды за первое полугодие 2024 года составят примерно 50% прибыли, относимой на акционеров, или 416 млн долларов.

Объем перевозок в первом полугодии 2024 года увеличился на 2,1% и составил 3,7 млн TEU при снижении провозной способности на 0,7% до 4,4 млн TEU. Вместимость задействованного флота составляла 1 млн TEU (+18,2%).

Операционная прибыль (EBIT) в сегменте контейнерных перевозок и логистики составила 840,5 млн долларов (+26,3%).

Недавние сбои в цепочке поставок были в первую очередь вызваны текущей ситуацией в Красном море, отмечают в OOIL. Чтобы обеспечить соблюдение расписания с учетом удлинения расстояния по маршруту через мыс Доброй Надежды, перевозчикам пришлось задействовать дополнительные провозные мощности. Другие факторы, такие как неблагоприятные погодные условия, задержки, а затем одновременное прибытие опоздавших судов и резкий рост объема перевалки, привели к возникновению в некоторых портах заторов разной степени критичности, из-за чего там застряло больше судов. Все это в определенной степени объясняет, почему фактическое предложение остается низким, несмотря на быстрый рост номинальной вместимости задействованного флота.

Что касается спроса, экономика США демонстрировала устойчивость, а европейская экономика восстанавливается. В отличие от первой половины 2023 года, когда потребление в основном приходилось на услуги, в 2024 году потребители более склонны покупать товары, и позитивные настроения привели к тому, что импортеры повысили свои ожидания в отношении импорта. В то же время ритейлеры по-прежнему обеспокоены задержками поставок, вызванными сбоями в цепочках поставок, и усовершенствовали свою стратегию управления запасами, приняв подход Just-In-Case вместо Just-In-Time, чтобы гарантировать своевременное прибытие товаров для сезона пиковых продаж. Это привело к всплеску объема поставок во втором квартале.

Средняя цена бункерного топлива, зафиксированная OOCL в первой половине 2024 года, составила 589 долларов за тонну по сравнению с 609 долларами за тонну за аналогичный период 2023 года. Хотя цена бункера снизилась на 3%, общая его стоимость выросла на 13%, поскольку потребление мазута и дизельного топлива увеличилось на 17% в первой половине 2024 года по сравнению с соответствующим периодом 2023 года. Рост потребления бункера объясняется тем, что суда, занятые на трейде Азия – Европа, были из-за ситуации в Красном море перенаправлены через мыс Доброй Надежды.

Фото: OOCL