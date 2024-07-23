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Количество мест в системе электронной очереди в МАПП Забайкальск будет увеличено
23.07.2024

Количество мест в системе электронной очереди в МАПП Забайкальск будет увеличено

    • В связи с возросшим грузопотоком в автомобильном пункте пропуска Забайкальск на границе с Китайской Народной Республикой количество мест в системе электронного резервирования даты и времени подъезда к пункту пропуска будет временно увеличено, информирует ФГКУ «Росгранстрой».

    В настоящее время в системе электронной очереди в Забайкальске доступно 288 мест в сутки (12 мест в час).

    С 25 июля в экспериментальном режиме начнется поэтапное увеличение количества доступных слотов:

    • с 25 июля по 31 июля на портале системы будет доступно для резервирования 312 мест в сутки (13 мест в час);
    • с 1 августа по 7 августа – 336 мест в сутки (14 мест в час);
    • с 8 августа – 360 мест в сутки (15 мест в час).

    «Росгранстрой» совместно с государственными контрольными органами будет осуществлять контроль загруженности пункта пропуска для дальнейшей корректировки количества мест в электронной очереди.

    Фото: ДВТУ

     


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