Количество мест в системе электронной очереди в МАПП Забайкальск будет увеличено

В связи с возросшим грузопотоком в автомобильном пункте пропуска Забайкальск на границе с Китайской Народной Республикой количество мест в системе электронного резервирования даты и времени подъезда к пункту пропуска будет временно увеличено, информирует ФГКУ «Росгранстрой».

В настоящее время в системе электронной очереди в Забайкальске доступно 288 мест в сутки (12 мест в час).

С 25 июля в экспериментальном режиме начнется поэтапное увеличение количества доступных слотов:

с 25 июля по 31 июля на портале системы будет доступно для резервирования 312 мест в сутки (13 мест в час);

с 1 августа по 7 августа – 336 мест в сутки (14 мест в час);

с 8 августа – 360 мест в сутки (15 мест в час).

«Росгранстрой» совместно с государственными контрольными органами будет осуществлять контроль загруженности пункта пропуска для дальнейшей корректировки количества мест в электронной очереди.

Фото: ДВТУ