Российские и Китайские железные дороги подписали соглашение о всестороннем стратегическом сотрудничестве

В Пекине состоялась встреча генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозёрова и председателя совета директоров Государственной корпорации «Китайские железные дороги» (ГК «КЖД») Лю Чжэньфана. Встреча глав компаний приурочена к визиту президента Российской Федерации Владимира Путина в Китайскую Народную Республику, сообщает пресс-служба РЖД.

Стороны выразили обоюдную заинтересованность в совместной реализации проектов развития международных транспортных коридоров в рамках сопряжения инициатив «Один пояс, один путь» и Евразийского экономического союза. По итогам мероприятия О.Белозёров и Лю Чжэньфан подписали соглашение о всестороннем стратегическом сотрудничестве.

Согласно документу, компании будут способствовать дальнейшему активному развитию евразийских международных транспортных коридоров, проходящих через территории России и Китая, в части сбалансированного развития инфраструктуры национальных участков коридоров, улучшения технических характеристик железнодорожной инфраструктуры в целях увеличения скорости движения поездов и обеспечения беспрепятственного пропуска перспективных грузопотоков.

В рамках увеличения пропускной и провозной способности железных дорог стороны будут развивать существующие железнодорожные погранпереходы между Россией и Китаем (Забайкальск – Маньчжурия, Гродеково – Суйфэньхэ, Нижнеленинское – Тунцзян) и инфраструктуру на подходах к ним. Также планируется ускорить реализацию проекта строительства второго главного пути по колее 1435 мм на погранпереходе Забайкальск – Маньчжурия и параллельно наращивать способность приема и перегрузки на пограничных станциях для увеличения объема передаваемых грузов. Кроме того, будет активизировано взаимодействие в рамках создания экономического коридора Китай – Монголия – Россия.

ОАО «РЖД» и ГК «КЖД» намерены способствовать развитию контейнерных перевозок в международном сообщении – компании предпримут меры по совершенствованию правил и нормативов, регулирующих перевозки контейнерными поездами в сообщении Китай – Европа. Стороны будут содействовать организации перевозок почтовых отправлений и грузов трансграничной электронной торговли железнодорожным транспортом в сообщении Китай – Россия и Китай – Европа регулярными контейнерными поездами. Также компании договорились выстраивать взаимодействие с грузообразующими районами (провинциями) и портовыми холдингами Китая и России для развития логистического сервиса мультимодальных перевозок.

Еще одним важным направлением взаимодействия станет расширение перевозок продукции агропромышленного комплекса: планируется наращивать отправки замороженной мясной, птицеводческой продукции в рефрижераторных контейнерах. Кроме того, стороны договорились активно способствовать развитию перевозок зерновых грузов в Китай через погранпереход Забайкальск – Маньчжурия, в том числе с погрузкой на Забайкальском зерновом терминале.

В рамках обеспечения полноценного взаимодействия как между перевозчиками, так и с таможенными органами и скорейшего перехода на юридически значимый электронный документооборот с применением электронной цифровой подписи будет активизирована работа по формированию необходимой нормативной основы и скорейшему заключению соответствующего пакета соглашений.

Документ предусматривает сотрудничество в области науки, техники и инноваций, а также в сфере подготовки кадров.

Для координации взаимодействия сторон будет функционировать совместная рабочая группа под сопредседательством заместителей генеральных директоров ОАО «РЖД» и ГК «КЖД».

Фото: ОАО «РЖД»