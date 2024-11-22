Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерные перевозки между РФ и КНР через территорию Монголии растут
22.11.2024

Контейнерные перевозки между РФ и КНР через территорию Монголии растут

    • По итогам 10 месяцев 2024 года на 8% выросли перевозки в контейнерах в сообщении между Россией и Китаем по территории Монголии — до 336 тыс. TEU. Такие данные привел глава РЖД Олег Белозёров в ходе рабочей встречи со вновь назначенным министром дорог и транспорта Монголии Борхуугийном Дэлгэрсайханом.

    Как сообщают в своем телеграм-канале РЖД, в ходе встречи обсуждались итоги текущей работы и перспективы стратегического развития совместного российско-монгольского предприятия АО «Улан-Баторская железная дорога».

    «Российские железные дороги» осуществляют доверительное управление российским пакетом акций АО «УБЖД». В начале ноября срок действия договора доверительного управления был продлён на 5 лет.

    «По нашей оценке, УБЖД работает на очень высоком профессиональном уровне. За последние 10 лет объём грузоперевозок увеличился в 1,5 раза до рекордного показателя в 2023 году в 32,4 млн тонн. Объёмы перевозок за 10 месяцев этого года продолжают демонстрировать рост и уже на 2,6% превышают показатели аналогичного периода 2023 года. В этом месяце дорогой поставлен новый рекорд погрузки — 103,3 тыс. тонн в сутки», — сказал О.Белозёров.

    Стороны договорились продолжить работу по дальнейшему развитию железных дорог в рамках экономического коридора Россия – Монголия – Китай.

    Фото: РЖД


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    12.08.2024
    Железнодорожные контейнеры, 7 месяцев 2024: плюс 8,8% во внутреннем сообщении
    Перевозки контейнеров по сети железных дорог России за 7 месяцев 2024 года составили 4 […]
    Только для подписчиков
    2024Контейнерные перевозкиРЖД
    0
    29.08.2024
    Ставки Азия – Европа могут обрушиться на 70%
    К июню следующего года фрахтовые ставки на контейнерные перевозки из Азии в Европу могут […]
    Контейнерные перевозкиПрогнозФрахтовые ставки
    0
    02.02.2024
    Линии отказываются от зафрахтованных судов в пользу собственного тоннажа
    Доля собственного тоннажа в портфеле заказов на новые контейнеровозы в последние несколько лет значительно […]
    затратыКонтейнерные перевозкиКонтейнеровозыРынок
    0
    16.09.2024
    Ренессанс российской контейнерной логистики
    10-11 сентября в конгресс-центре отеля «Radisson Collection SPA&Resort 5*» в Сочи состоялся XIV Международный […]
    Единый слет экспедиторовКонтейнерные перевозкиРоссийский контейнерный рынок
    0
    02.09.2024
    Финансы РЖД по МСФО за первое полугодие 2024
    ОАО «Российские железные дороги» опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами […]
    2024МСФОРЖДФинансы
    0
    15.10.2024
    Экспортные перевозки удобрений по жд, 9 месяцев 2024 года
    Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам 9 месяцев 2024 года выросли на […]
    2024РЖДУдобренияЭкспорт
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    22.11.2024 Контейнерные перевозки между РФ и КНР через территорию Монголии растут
    22.11.2024 Evergreen заказал контейнеров на 187 млн долларов
    22.11.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 47 неделя 2024
    21.11.2024 Дополнительный маршрут для свинины из России в Китай
    21.11.2024 Бум прошел, флот больше не нужен
    21.11.2024 Контейнерооборот Каспийского бассейна в сентябре 2024 снизился на 31,4%
    Госрегулирование Показать всё
    22.11.2024 «Светофор», цифровизация, стоп-фактор и хартии
    21.11.2024 Назначен начальник Выборгской таможни
    18.11.2024 Минпромторг подготовит программу ремонта судов
    11.11.2024 Севморпуть включен в число приоритетных направлений проектов технологического суверенитета
    08.11.2024 Пропускная способность МАПП Забайкальск увеличится в 5,5 раз
    31.10.2024 Правительство установит перечень грузов с исключительно электронным документооборотом
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •