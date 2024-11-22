Контейнерные перевозки между РФ и КНР через территорию Монголии растут

По итогам 10 месяцев 2024 года на 8% выросли перевозки в контейнерах в сообщении между Россией и Китаем по территории Монголии — до 336 тыс. TEU. Такие данные привел глава РЖД Олег Белозёров в ходе рабочей встречи со вновь назначенным министром дорог и транспорта Монголии Борхуугийном Дэлгэрсайханом.

Как сообщают в своем телеграм-канале РЖД, в ходе встречи обсуждались итоги текущей работы и перспективы стратегического развития совместного российско-монгольского предприятия АО «Улан-Баторская железная дорога».

«Российские железные дороги» осуществляют доверительное управление российским пакетом акций АО «УБЖД». В начале ноября срок действия договора доверительного управления был продлён на 5 лет.

«По нашей оценке, УБЖД работает на очень высоком профессиональном уровне. За последние 10 лет объём грузоперевозок увеличился в 1,5 раза до рекордного показателя в 2023 году в 32,4 млн тонн. Объёмы перевозок за 10 месяцев этого года продолжают демонстрировать рост и уже на 2,6% превышают показатели аналогичного периода 2023 года. В этом месяце дорогой поставлен новый рекорд погрузки — 103,3 тыс. тонн в сутки», — сказал О.Белозёров.

Стороны договорились продолжить работу по дальнейшему развитию железных дорог в рамках экономического коридора Россия – Монголия – Китай.

Фото: РЖД