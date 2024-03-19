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FESCO и Индийский деловой альянс договорились о реализации транспортно-логистических проектов
19.03.2024

FESCO и Индийский деловой альянс договорились о реализации транспортно-логистических проектов

    • Транспортная группа FESCO Индийский Бизнес Альянс заключили соглашение, направленное на реализацию совместных транспортно-логистических проектов в Индии и России. Соответствующий документ подписали в ходе выставки TransRussia 2024 президент FESCO Аркадий Коростелев и президент Индийского Бизнес Альянса Сэмми Котвани, сообщили SeaNews в FESCO.

    Для выстраивания взаимовыгодных отношений и выполнения заявленных в соглашении задач стороны займутся всесторонним исследованием грузовой базы основных торговых партнеров России в Индии, а также индийских — в РФ.

    Помимо этого, FESCO и Индийский Бизнес Альянс договорились принимать совместное участие в международных деловых мероприятиях, оказывать содействие друг другу в установлении новых деловых контактов и поиске бизнес-партнеров.

    «Мы давно отмечаем стабильное увеличение доли индийских товаров и грузов, которого не было еще два-три года назад. Сотрудничество с “Индийским Бизнес Альянсом” открывает для нас новые перспективы и самые широкие возможности для поиска партнеров и привлечения грузоотправителей из Индии, что в свою очередь позволит нам еще активнее развивать морские линии FESCO, которые имеют регулярные судозаходы в ключевые индийские порты — Нава-Шева и Мундра», — отметил А.Коростелев на церемонии подписания.

    Фото: FESCO


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