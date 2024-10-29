РЖД разработали квантовый шифратор

«Российские железные дороги» объявили о разработке квантового шифратора для высокоскоростной передачи данных. Как сообщила компания в своем телеграм-канале, опытный образец шифратора позволяет передавать данные по каналам связи со скоростью более 180 Гбит/с.

Оборудование предназначено для передачи зашифрованной информации между удалёнными центрами обработки данных и их абонентами по высокоскоростному каналу.

В нём применяются как классические, так и квантовые алгоритмы шифрования. Такая универсальность, отмечают в РЖД, открывает широкие возможности для применения нового оборудования в Центрах обработки данных, трафик которых увеличивается с каждым днём.

«В ближайшее время завершим приёмо-сдаточные испытания образца, уже идёт сертификация. В перспективе такие шифраторы могут использоваться как на магистральных квантовых линиях связи РЖД, так и для подключения коммерческих абонентов. Создание этого решения — часть реализации дорожной карты развития высокотехнологичного направления «Квантовые коммуникации», за которое отвечают РЖД», — говорится в сообщении.

Фото: РЖД