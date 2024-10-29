Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
РЖД разработали квантовый шифратор
29.10.2024

РЖД разработали квантовый шифратор

    • «Российские железные дороги» объявили о разработке квантового шифратора для высокоскоростной передачи данных. Как сообщила компания в своем телеграм-канале, опытный образец шифратора позволяет передавать данные по каналам связи со скоростью более 180 Гбит/с.

    Оборудование предназначено для передачи зашифрованной информации между удалёнными центрами обработки данных и их абонентами по высокоскоростному каналу.

    В нём применяются как классические, так и квантовые алгоритмы шифрования. Такая универсальность, отмечают в РЖД, открывает широкие возможности для применения нового оборудования в Центрах обработки данных, трафик которых увеличивается с каждым днём.

    «В ближайшее время завершим приёмо-сдаточные испытания образца, уже идёт сертификация. В перспективе такие шифраторы могут использоваться как на магистральных квантовых линиях связи РЖД, так и для подключения коммерческих абонентов. Создание этого решения — часть реализации дорожной карты развития высокотехнологичного направления «Квантовые коммуникации», за которое отвечают РЖД», — говорится в сообщении.

    Фото: РЖД


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    23.08.2024
    РЖД начали возить контейнеры из Забайкальска в полувагонах
    РЖД начали применять технологию отправки со станции Забайкальск контейнеров в полувагонах с погранперехода Забайкальск […]
    ЗабайкальскКонтейнерыполувагоныРЖД
    0
    20.02.2024
    Экспорт в Китай через жд погранпереходы Дальнего Востока вырос в 1,5 раза
    В январе
    2024ИмпортКитайПункты пропуска
    0
    08.05.2024
    Железнодорожные контейнеры, 4 месяца 2024 года: перевозки увеличились на 9,4%
    Перевозки контейнеров по сети железных дорог России за 4 месяца 2024 составили 2 млн […]
    2024КонтейнерыРЖД
    0
    30.01.2024
    Одобрены предложения по развитию БАМа и Транссиба
    В рамках третьего этапа развития Восточного полигона
    БАМВосточный полигонЖелезная дорогажелезнодорожный тоннель
    0
    08.08.2024
    Минэнерго берется за организацию перевозок энергоресуров по железной дороге
    Глава Минэнерго Сергей Цивилев провел совещание по мерам увеличения объемов погрузки энергоресурсов по сети […]
    Железная дорогаМинэнергоПогрузкаРЖД
    0
    11.10.2024
    DB Schenker отправляет искусственный интеллект в плавание
    DB Schenker объявил о запуске сервиса по мониторингу цепочки поставок с применением технологии искусственного интеллекта.
    DB Schenker Искусственный интеллектМониторингТехнологии
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    29.10.2024 COSCO заказывает контейнеровозы за юани
    28.10.2024 FESCO приняла контейнеровоз «Капитан Малахов»
    28.10.2024 Первый в мире складной контейнер «5 в 1»
    28.10.2024 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 44, 2024
    25.10.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 43 неделя 2024
    25.10.2024 Контейнерооборот Балтийского бассейна в сентябре 2024 вырос на 16%
    Госрегулирование Показать всё
    25.10.2024 34 года Краснодарской таможне
    24.10.2024 Продлены экспортные квоты на минеральные удобрения
    24.10.2024 Область неопределенности
    18.10.2024 Перевозки по Северному морскому пути просубсидируют
    16.10.2024 Литва намерена денонсировать договор с РФ о торговом судоходстве
    16.10.2024 Увеличен объем квоты на вывоз минеральных удобрений
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •