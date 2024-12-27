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Открыт после перерыва пункт пропуска Покровка-Жаохэ
27.12.2024

Открыт после перерыва пункт пропуска Покровка-Жаохэ

    • С 28 декабря 2024 года в смешанном пункте пропуска Покровка в Хабаровском крае (на китайской стороне – Жаохэ) возобновляется пропуск транспортных средств, грузов и физлиц через государственную границу РФ, сообщила ФТС в своем телеграм-канале. Движение транспортных средств и пассажиров будет осуществляться по понтонной переправе.

    Пункт пропуска не работал с 10 ноября и был закрыт на период межсезонья, пояснили в ФТС.

    Режим работы: понедельник – суббота с 10:00 до 19:00 (по местному времени).

    Фото: ФТС


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