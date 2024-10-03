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В новом морском пункте пропуска Суходол оформляют первые импортные грузы
03.10.2024

В новом морском пункте пропуска Суходол оформляют первые импортные грузы

    • В новом морском пункте пропуска Суходол оформляют первые импортные грузы. Таможенники оформили 548 китайских автомобилей марок Haval и Changan, сообщается в телеграм-канале ФТС России.

    «Это первый груз, прибывший в порт Суходол, который ранее был ориентирован только на экспорт угля, – говорится в сообщении. – Новые автомобили уже сегодня выгружаются с судна, и после оформления отправятся в адрес компаний-получателей по России».

    Для работы таможенных органов в порту создан современный административно-бытовой комплекс, установлены автоматизированные рабочие места и современное оборудование. Это позволяет проводить таможенный контроль качественно и быстро.

    «Расширение и совершенствование инфраструктуры порта – ключ к развитию экономики региона. В планах порта Суходол – ввоз автомобилей, контейнерные перевозки и многое другое», – отмечают в ФТС.

    Фото: телеграм-канал ФТС


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