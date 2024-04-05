Грузооборот через судоходные шлюзы гидроузла «Три ущелья» в первом квартале 2024

По итогам первого квартала 2024 года совокупный грузооборот через судоходные шлюзы гидроузла «Три ущелья» («Санься») — крупнейшего в мире гидроэнергетического проекта – составил 30,2 млн тонн, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные China Three Gorges Corporation.

По данным корпорации, с января по март через шлюзы гидроузла «Три ущелья» прошло в общей сложности 8080 судов.

Судоходные шлюзы плотины гидроузла «Три ущелья» были официально открыты для навигации в 2004 году. В течение 10 лет подряд, с 2014 по 2023 год, годовой грузооборот судоходных шлюзов проекта, по официальным данным, превышал 100 млн тонн.

Фото: Xinhua