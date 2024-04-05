Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот через судоходные шлюзы гидроузла «Три ущелья» в первом квартале 2024
05.04.2024

Грузооборот через судоходные шлюзы гидроузла «Три ущелья» в первом квартале 2024

    • По итогам первого квартала 2024 года совокупный грузооборот через судоходные шлюзы гидроузла «Три ущелья» («Санься») — крупнейшего в мире гидроэнергетического проекта – составил 30,2 млн тонн, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные China Three Gorges Corporation.

    По данным корпорации, с января по март через шлюзы гидроузла «Три ущелья» прошло в общей сложности 8080 судов.

    Судоходные шлюзы плотины гидроузла «Три ущелья» были официально открыты для навигации в 2004 году. В течение 10 лет подряд, с 2014 по 2023 год, годовой грузооборот судоходных шлюзов проекта, по официальным данным, превышал 100 млн тонн.

    Фото: Xinhua


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    02.04.2024
    ТOP-5 терминалов России по грузообороту в январе-феврале 2024 года
    В январе-феврале 2024 году грузооборот всех морских портов России снизился на 3,3% относительно показателя […]
    Только для подписчиков
    2024ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    29.03.2024
    Контейнерооборот Каспийского бассейна в феврале 2024 снизился на 15,1%
    В феврале 2024 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился относительно показателя февраля прошлого года […]
    2024Каспийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    04.03.2024
    Контейнерооборот Каспийского бассейна в январе 2024 в деталях
    В январе 2024 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился относительно показателя января прошлого года […]
    Только для подписчиков
    2024Каспийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    05.04.2024
    Безработные контейнеровозы, по состоянию на 25 марта 2024 года
    Флот безработных контейнеровозов по состоянию на 25 марта 2024 года увеличился по вместимости и […]
    Только для подписчиков
    2024Безработные контейнеровозы
    0
    15.02.2024
    Контейнерооборот российских портов в январе 2024 в деталях
    Контейнерооборот всех морских портов России в январе 2024 года увеличился на 13,7% относительно показателя […]
    Только для подписчиков
    2024КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    15.03.2024
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 11 неделя 2024
    По данным аналитического агентства Drewry, мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на […]
    2024индекс Drewry WCI
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    05.04.2024 Безработные контейнеровозы, по состоянию на 25 марта 2024 года
    05.04.2024 «Агроэкспресс» доставил первую партию мандаринов
    05.04.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 14 неделя 2024
    03.04.2024 Объем неперевезенных по Восточному полигону грузов составил 180 млн тонн
    02.04.2024 Экологически чистые контейнеры SITC Line
    01.04.2024 ТOP-5 контейнерных терминалов России в январе-феврале 2024 года
    Госрегулирование Показать всё
    04.04.2024 Субсидии для отечественных производителей судового оборудования
    03.04.2024 Объем неперевезенных по Восточному полигону грузов составил 180 млн тонн
    03.04.2024 Акции АО «Жатайская судоверфь» переданы Республике Саха (Якутия)
    02.04.2024 Правительство одобрило подписание соглашения с «Новатэком» о развитии производства оборудования СПГ
    02.04.2024 На субсидирование морских грузоперевозок в Калининградской области выделят 1,8 млрд рублей
    01.04.2024 Новый нацпроект по развитию транспортной инфраструктуры в разработке
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •