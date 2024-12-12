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Порт Пусан ждут инвестиции в 10 млрд долларов
12.12.2024

Порт Пусан ждут инвестиции в 10 млрд долларов

    • Правительство Южной Кореи инвестирует до 2045 года порядка 10 млрд долларов в развитие порта Пусан, сообщает Container News.

    Согласно проекту в Чханвоне, недалеко от Пусана, будет построен новый порт, который будет объединен с действующим сейчас портом. Таким образом, корейские власти планируют создать единый мегапорт, грузооборот которого будет увеличен в два раза.

    Ожидается, что общая длина причальной стенки будет увеличена с 18,8 км до 25,5 км.

    Также, в рамках инвестиций, в порту будут введены в эксплуатацию портовые объекты, использующие возобновляемые источники энергии с нулевым выбросом СО2, а также электрическая береговая инфраструктура.

    По данным Maritime Executive, новый порт будет иметь в общей сложности 66 причалов и сможет в будущем обрабатывать контейнеровозы вместимостью 30 тыс. TEU. Площадь под контейнеры увеличится в 1,5 раза.

    Первый этап проекта предполагает строительство 9 причалов, которые будут обрабатывать более 6 млн TEU в год.

    Фото: порт Пусан


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