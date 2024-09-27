В Самарской области может появиться портово-логистический хаб

Вопросы развития речных перевозок в регионе и проект создания хаба обсудили на встрече руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Для создания портово-логистического хаба в Самарской области региональным правительством подобраны четыре площадки для портовых узлов. Это порт Тольятти, Самарский речной порт, Сызранский речной порт и участок на территории бывшего Октябрьского комбината строительных изделий. Использование инфраструктуры речных портов и логистических возможностей Самарской области позволит обеспечить максимальный объем перевалки грузов с наземного на водный транспорт.

«Самара имеет выгодное логистическое расположение. Сегодня задача поставлена президентом России – создать оптимальные возможности по перевозке грузов и пассажиров водным транспортом. Самара станет не менее интересной, чем города «золотого кольца» – фактически отсюда есть выход к морским бассейнам севера и юга страны. У вас сегодня открыты все пути, вы находитесь прямо в центре их пересечения», – подчеркнул А.Тарасенко.

Конкурентными преимуществами региона являются развитая сеть автомобильных дорог, в том числе федерального значения; крупнейшая часть Куйбышевской железной дороги с узловыми станциями; река Волга, имеющая выход к семи морям через Волго-Донской и Беломорско-Балтийский судоходные каналы. Самарская область – единственный из всех регионов Приволжского федерального округа, где расположены три речных порта для судов класса «река-море».

«Для Самары речные перевозки – один из традиционных, устоявшихся видов, как в гражданском сегменте, так и в промышленном. Вместе с тем мы уже проанализировали существующую инфраструктуру, видим возможности для развития. Самарская область производит достаточно большое количество продукции. Нам важно, чтобы наши аграрии и промышленники были обеспечены надежной, современной, удобной и максимально экономически эффективной портовой инфраструктурой, имели возможность экспортировать грузы и товары как по стране, так и в мире», – сказал В.Федорищев.

Он также отметил, что Самарская область обладает ресурсами и возможностями, чтобы стать одним из ключевых звеньев международного транспортного коридора «Север – Юг».

В настоящее время ведется работа по обновлению речного пассажирского транспорта, в ближайшие годы планируется поступление новых судов. В целях развития инфраструктуры внутренних водных путей планируются работы по реконструкции причальной инфраструктуры речного вокзала Самары, а также строительство здания нового речного вокзала. Кроме того, разработаны меры по привлечению на местные речные предприятия молодых специалистов.

Фото: пресс-служба Росморречфлота