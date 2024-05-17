Новый земснаряд направляется к месту работы в Алтайский край

В филиал ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» – Барнаульский район водных путей и судоходства – буксируется новый земснаряд «Евгений Плескевич», сообщает пресс-служба Росморречфлота. Он поможет путейцам учреждения более эффективно выполнять работы по поддержанию гарантированных габаритов судовых ходов на обслуживаемых участках водных путей.

Несамоходный земснаряд «Евгений Плескевич» стал четвертым судном проекта 4395, построенным на ПАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы». Три предыдущих переданы подведомственным Росморречфлоту предприятиям: администрациям «Камводпуть», «Волго-Дон» и «Севводпуть».

Земснаряд был спущен на воду летом 2023 года. По водному пути на буксире судно пришло в Новосибирск. К этому моменту, в связи с наступившими ледовыми явлениями, проход судов через шлюз был уже невозможен. Как только позволила гидрологическая обстановка в навигацию нынешнего года, «Евгений Плескевич» продолжил двигаться в сторону водных путей, которые находятся на обслуживании путейцев Барнаульского района водных путей и судоходства.

Судно предназначено для разработки песчаных, илистых и песчано-гравийных грунтов как грунтоотвозными шаландами, так и по плавучему грунтопроводу. Эту технику можно использовать для выполнения дноуглубительных работ на судовых ходах, намыва дамб, и на акваториях причальных сооружений. Производительность земснаряда составляет 700 куб. м в час. Название «Евгений Плескевич» судно получило в честь заслуженного речника РФ.

В Росморречфлоте отмечают, в прошлом году ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» получило три новых судна. Таким образом, дноуглубительные работы в девяти филиалах учреждения теперь будут выполнять 12 землесосов и земснарядов. За навигационный период 2023 года эта техника выполнила дноуглубительные работы в объеме 5 млнв кубометров. «Планы по дноуглублению на навигацию 2024 года в настоящий момент близки к прошлогоднему значению», – говорится в пресс-релизе.

Фото: Росморречфлот