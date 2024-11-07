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В Обь-Иртышском бассейне завершилась навигация 2024 года
07.11.2024

В Обь-Иртышском бассейне завершилась навигация 2024 года

    • За навигацию 2024 года в Обь-Иртышском бассейне перевезли более 13,5 млн тонн грузов, что на 6,7% выше, чем в прошлом году. Это нефтеналивные и другие грузы различного назначения, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

    «Речники полностью выполнили государственное задание по обеспечению безопасных условий судоходства на обслуживаемых водных путях и не допустили срывов установленных габаритов судовых ходов. Дноуглубительная техника в этом году разработала более 5 млн тонн грунта, – говорится в пресс-релизе. – Содержание водных путей также позволило судоходным компаниям выполнить задачи по северному завозу в труднодоступные населённые пункты на Севере».

    Общая протяженность водных путей, которые обслуживают речники Обь-Иртыша, составляет 21,7 тыс. км, что делает бассейн крупнейшим не только в Сибири, но и в стране.

    Администрация «Обь-Иртышводпуть» имеет 9 филиалов: Омский, Сургутский, Тобольский районы водных путей и судоходства, Ханты-Мансийское и Ямало-Ненецкое окружные управления водных путей и судоходства, Колпашевский, Томский, Барнаульский районы водных путей и судоходства и Новосибирский район водных путей, гидросооружений и судоходства.

    Фото: Росморречфлот


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