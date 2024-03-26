Грузооборот Дальневосточного бассейна в феврале 2024: выросла перевалка рефгрузов

В феврале 2024 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 3,4% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ. Подписаться Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

Экспорт, на долю которого приходилось 84,3% всего грузооборота, вырос на 3%. Каботаж увеличился на 8,3%. В импорте было перевалено на 8,5% больше, чем в феврале 2023 года. Транзит уменьшился на 64,6%.

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, в феврале 2024 года доля Дальневосточного бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 26,7%.

В структуре грузооборота портов Дальневосточного бассейна более 75% приходилось на уголь и нефтеналивные грузы. При этом в феврале 2024 года доля угля и кокса составляла 43,6%, нефти и нефтепродуктов – 25,3% и 6,6% соответственно от общего объема перевалки. На грузы в контейнерах приходилось 11,6%.

При этом самая высокая динамика была в сегменте химического налива, перевалка которого выросла в 2 раза. Грузов на паромах было обработано на 77% больше, чем годом ранее, оборот рефгрузов вырос на 45,1%.

Наиболее значительно, на 62,8% снизился грузопоток прочих навалочных грузов. Металлолома перевалили на 52,2% меньше, чем годом ранее, прочих насыпных грузов – на 46,6% меньше.

В феврале 2024 года доля порта Восточный в общем грузообороте Дальневосточного бассейна составляла 40,7%, Владивосток обработал 16,3%, на Ванино приходилось 14,3%.

Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi