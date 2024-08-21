Грузооборот российских портов в июле 2024 снизился на 2,7%

Грузооборот всех морских портов России в июле 2024 года снизился на 2,7% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

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Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который в июле 2024 года приходилось 76,9% всего грузооборота, сократился на 3,1%. В каботаже было перевалено на 13,4% меньше, чем годом ранее. Транзит вырос на 7%, импорт – на 15%.

Почти половина в структуре грузооборота всех морских портов России приходится на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доли нефти и нефтепродуктов от общего объема перевалки составляли 30,6% и 12,5% соответственно. На уголь и кокс приходилось 24,2%.

Самая высокая динамика была в сегменте прочих насыпных грузов, перевалка которых увеличилась на 43,9%. Руды было обработано на 38,7% больше, чем в июле 2023 года. Оборот сахара вырос на 24,8%.

На 30,4% снизился грузопоток металлолома. Перевалка химического налива сократилась на 28,5%, черных металлов – на 28,1%.

В июле 2024 года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов РФ составляла 32,1%, Дальневосточный бассейн обработал 28,2%, на Балтийский, Арктический и Каспийский приходилось 27,9%, 11% и 0,9% соответственно.

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