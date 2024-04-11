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Грузоперевозки Китай – Европа через КПП Эрэн-Хото
11.04.2024

Контейнерные поезда Китай – Европа через КПП Эрэн-Хото в первом квартале 2024

    • По итогам первого квартала 2024 года через пограничный порт Эрэн-Хото прошло 802 грузовых поезда Китай – Европа, на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные местного управления коммерцией.

    В том числе количество составов, отправленных из Китая, выросло на 0,5% относительно аналогичного показателя первого квартала 2023 года и составило 426 единиц. В КНР прибыло 376 поездов, на 18% больше, чем годом ранее.

    Погранпереход Эрэн-Хото является важным сухопутным КПП для экспорта китайских товаров в Монголию, Россию и Европу. В настоящее время через него проходит 71 маршрут международных железнодорожных грузоперевозок Китай – Европа, а в общей сложности через него в обоих направлениях пошло уже больше 15 тыс. железнодорожных составов данной категории.

    Фото: Xinhua


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