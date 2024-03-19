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Контейнерооборот Балтийского бассейна в феврале 2024 в деталях
19.03.2024

Контейнерооборот Балтийского бассейна в феврале 2024 вырос в 2,4 раза

    • В феврале 2024 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна увеличился относительно показателя февраля прошлого года в 2,4 раза.

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    Контейнерооборот Балтийского бассейна в феврале 2024 вырос в 2,4 раза

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос в 2,6 раза, импорт – в 2,4 раза. Каботаж увеличился на 88,4%.

    Доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в феврале 2024 года составляла 33,1%.

    Груженых контейнеров было обработано в 2,6 раза больше, чем в феврале 2023 года. Из общего объема груженых 16,6% приходилось на рефконтейнеры, 83,4% – на сухие.

    54,4% груженых контейнеров прошло в импорте, 30,5% – в экспорте, 15,2% – в каботаже.

    Перевалка порожних контейнеров выросла на 92,5%.

    В феврале 2024 года доля Большого порта Санкт-Петербург в общем контейнерообороте Балтийского бассейна составила 86,1%, Калининград обработал 13%, на долю Усть-Луги приходилось 0,9%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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