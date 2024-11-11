Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Морской экспорт черных металлов из РФ в ЕС, январь-август 2024
11.11.2024

Морской экспорт черных металлов из РФ в ЕС, январь-август 2024

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    16.09.2024
    Товарооборот Россия – Армения в январе-июле 2024
    По данным статистического комитета Республики Армения, поставки из Армении в Россию в январе-июле 2024 […]
    Только для подписчиков
    2024АрменияТоварооборот
    0
    04.07.2024
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 27, 2024
    На 27 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из балтийских портов относительно […]
    Только для подписчиков
    2024Балтийское мореЗерновые грузыФрахтовый рынок
    0
    14.05.2024
    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в марте 2024 в деталях
    В марте 2024 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна снизился на 4,3% относительно показателя марта […]
    Только для подписчиков
    2024Дальневосточный бассейнКонтейнерооборотПорты
    0
    08.07.2024
    Контейнерооборот Арктического бассейна в мае 2024 увеличился на 17.1%
    В мае 2024 года контейнерооборот портов Арктического бассейна увеличился на 17,1% относительно показателя мая […]
    2024Арктический бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    28.03.2024
    Контейнерооборот Каспийского бассейна в феврале 2024 в деталях
    В феврале 2024 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился относительно показателя февраля прошлого года […]
    Только для подписчиков
    2024Каспийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    16.07.2024
    Импорт и экспорт Китая через КПП Маньчжурия в январе-мае 2024
    В январе-мае 2024 года импорт и экспорт Китая со странами-участницами инициативы «Один пояс и […]
    2024Железная дорогаКитай - ЕвропаПоезда
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    11.11.2024 «Рускон» модернизировал сети электроснабжения в Новороссийске
    11.11.2024 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 46, 2024
    11.11.2024 Гетеборг по-прежнему рассчитывает на рекордный контейнерооборот
    08.11.2024 FREIGHTMarket – новый сервис SeaNews: ставки линий на контейнерные перевозки через порты РФ
    08.11.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 45 неделя 2024
    08.11.2024 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в сентябре 2024 снизился на 0,2%
    Госрегулирование Показать всё
    11.11.2024 Севморпуть включен в число приоритетных направлений проектов технологического суверенитета
    08.11.2024 Пропускная способность МАПП Забайкальск увеличится в 5,5 раз
    31.10.2024 Правительство установит перечень грузов с исключительно электронным документооборотом
    31.10.2024 Загрузка дальневосточных контейнерных терминалов снизилась до 79%
    25.10.2024 34 года Краснодарской таможне
    24.10.2024 Продлены экспортные квоты на минеральные удобрения
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •