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В Астрахани заложили второй земснаряд проекта 93.159А
04.06.2024

В Астрахани заложили второй земснаряд проекта 93.159А

    • На производственной площадке АСПО Южного центра судостроения и судоремонта ОСК заложили киль второго судна проекта 93.159А. Земснаряд предназначен для проведения дноуглубительных работ, сообщает пресс-служба ОСК.

    Контракт на поставку шести самоходных земснарядов со сменным фрезерным/роторно-ковшовым рыхлителем заключен в 2023 году с Государственной транспортной лизинговой компанией.

    Основное назначение судов технического флота – проведение дноуглубительных работ: разработка илистых, песчаных и песчано-гравелистых грунтов. Земснаряд будет использоваться также для чистки рек и каналов от наносов, для прокладки каналов и других гидротехнических строительств.

    Головной земснаряд заложен в апреле этого года. Суда строятся по отечественному проекту с использованием российского судового комплектующего оборудования.

    Технические характеристики проекта 93.159А:

    • длина габаритная – 60,45 м;
    • ширина габаритная – 12,3 м;
    • осадка – 1,5 м;
    • высота борта на миделе – 2,97 м;
    • глубина разработки (мин / мах) – 2/10 м;
    • диаметр пульпопровода – 550 мм;
    • автономность – 14 суток.

    Фото: ОСК


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