В Астрахани заложили второй земснаряд проекта 93.159А

На производственной площадке АСПО Южного центра судостроения и судоремонта ОСК заложили киль второго судна проекта 93.159А. Земснаряд предназначен для проведения дноуглубительных работ, сообщает пресс-служба ОСК.

Контракт на поставку шести самоходных земснарядов со сменным фрезерным/роторно-ковшовым рыхлителем заключен в 2023 году с Государственной транспортной лизинговой компанией.

Основное назначение судов технического флота – проведение дноуглубительных работ: разработка илистых, песчаных и песчано-гравелистых грунтов. Земснаряд будет использоваться также для чистки рек и каналов от наносов, для прокладки каналов и других гидротехнических строительств.

Головной земснаряд заложен в апреле этого года. Суда строятся по отечественному проекту с использованием российского судового комплектующего оборудования.

Технические характеристики проекта 93.159А:

длина габаритная – 60,45 м;

ширина габаритная – 12,3 м;

осадка – 1,5 м;

высота борта на миделе – 2,97 м;

глубина разработки (мин / мах) – 2/10 м;

диаметр пульпопровода – 550 мм;

автономность – 14 суток.

Фото: ОСК