Астраханский логистический хаб увеличит объем грузоперевозок до 20 млн тонн в год

Контейнерную площадку и железнодорожные пути к ней планируется построить в Астраханском логистическом хабе в районе станции Кутум. Об этом рассказали во время визита на объект министру внешних связей Астраханской области Владимиру Головкову, пишет пресс-служба правительства Астраханской области.

«Во время встречи нашего губернатора с премьер-министром Узбекистана обсуждались возможности перевалки грузов из Узбекистана в Россию, — отметил в ходе встречи В.Головков. — Часть грузов из этой центральноазиатской страны доставляют в Астраханскую область автотранспортом через терминалы астраханского логистического хаба. Наша общая задача — создать узбекистанским компаниям и предпринимателям все условия для того, чтобы они увеличили поставки товаров в Россию».

Как рассказал управляющий директор логистического хаба Джаваншир Мамедов, сегодня на терминал поступило из Узбекистана в фурах свыше 80 тонн лука, после соответствующей проверки партия отправится в Ростовскую область и далее — в ДНР и ЛНР.

«В начале лета ожидаем партии узбекистанского винограда, дынь, абрикосов, слив, нектаринов и других товаров, – добавил он. – В этом году планируем в два раза увеличить объёмы по сравнению с 2023 годом. Для этого созданы все условия».

В 2023 году хабом было обработано 15 тыс. тонн продукции из Узбекистана. В этом году уже принято более 6 тыс. тонн картофеля, капусты, лука, зелени.

На территории грузового логистического хаба располагаются два терминала со складами временного хранения плодоовощной продукции и зерна. Проверку молочной, мясной, консервируемой и рыбной продукции, морепродуктов и животных кормов осуществляет ветеринарный пост Астраханского филиала Россельхознадзора. Также здесь осуществляется таможенное оформление.

«Все досмотровые процедуры, оформление документов для дальнейшего прохождения товара по территории России занимают всего 2-3 часа, — рассказал директор логистического отдела Фаик Ахмедбеков. — Прорабатываем возможность открытия на нашей территории стационарного таможенного поста».

В 2023 году через хаб была осуществлена перевалка около 100 тыс. тонн грузов из Азербайджана, Ирана, Индии, Пакистана и Турции. На 2024 год заключены контракты на экспорт более 3 тысяч тонн зерна в Иран.

Также Дж.Мамедов поделился дальнейшими планами развития грузового хаба, в их числе — торговый и коммерческий склады, контейнерная площадка и железнодорожные пути к ней. Общий объём инвестиций составит свыше 2 млрд рублей.

«Планируем открыть новый терминал со складами для приёма грузов животного происхождения, которые укомплектованы современным оборудованием, в том числе новыми электрокарами, — сообщил Дж.Мамедов. — В ближайшие дни ожидаем поступление первой партии консервированного тунца из Ирана».

Астраханский логистический хаб готов импортировать и экспортировать железнодорожным и автомобильным транспортом свыше 1 млн тонн грузов в год. В планах компании после модернизации увеличить к 2030 году объём грузоперевозок до 15-20 млн тонн в год.

Фото: правительство Астраханской области