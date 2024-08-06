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В Магадане создадут морской логистический центр
06.08.2024

В Магадане создадут морской логистический центр

    • Вопрос реконструкции портовой инфраструктуры в Магаданской области обсудили на встрече руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко и губернатор Магаданской области Сергей Носов, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

    «Соответствующее поручение о развитии порта дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе визита в регион в июле этого года. Он призвал региональные власти создавать условия для привлечения инвесторов к восстановлению гавани», – говорится в пресс-релизе.

    В настоящее время рассматривается площадка для реализации инвестиционного проекта по созданию в бухте морского логистического центра. Как отметил А.Тарасенко, это позволит оптимизировать транспортные цепочки и также разгрузить порты Приморского края.

    Для детальной проработки проекта развития портовой инфраструктуры будет создана рабочая группа, в которую помимо Росморречфлота и правительства Магаданской области войдут представители Минсельхоза России, Росрыболовства, Росрезерва, транспортной компании FESCO.

    Правительство Магаданской области сейчас ведет работу по реконструкции портовой инфраструктуры. В период с 2022 года была разработана концепция восстановления работы рыбного порта, проведено освидетельствование причальных сооружений и частичный ввод их в эксплуатацию.

    «Кроме того, на территории порта проложена ЛЭП, обеспечено освещение и установлена система видеонаблюдения. Идет работа по реновации территории. В регионе работают над определением сроков и источников финансирования строительства гидротехнических сооружений и объектов инженерной инфраструктуры в рыбном терминале морского порта», – добавляют в ведомстве.

    Также в бухте Нагаева продолжается реализация федерального проекта «Генеральная уборка». Всего за время реализации проекта из акватории убрали порядка 20 затопленных судов. Из них 14 – за счёт федерального бюджета. Ещё 6 судов были утилизированы в рамках предпринимательской инициативы. Программа по очистке бухты будет полностью завершена до конца 2024 года.

    Фото: Росморречфлот


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