В морском порту Невельск начались дноуглубительные работы

В морском порту Невельск проводятся ремонтные дноуглубительные работы внутренней акватории и подходного канала. Предстоит довести глубины у причалов до расчетных 5-7 м, а на входном фарватере – до отметки 9 м, сообщает пресс-служба «Росморречфлота» со ссылкой на ФГБУ «Администрация морских портов Сахалина, Курил и Камчатки».

Для выполнения работ привлечено крановое судно «Эримо» и маломерные буксиры «Ёрш» и «Ленок» по подряду с компанией ООО «Невельский морской торговый порт», арендатора причалов в морском порту Невельск.

Работы на подходном фарватере планируются завершить к концу лета. Это позволит принимать и обрабатывать суда с осадкой до 7 м. Раннее в морской порт Невельск заходили суда с осадкой не более 5,5 м.

Как отмечают в «Росморречфлоте», в июле прошлого года аналогичные работы проводились на участке Курильск-1 морского порта Невельск. Глубины были доведены до отметки 8 м, необходимых для обеспечения безопасного и стабильного приёма крупнотоннажных судов.

Фото: «Росморречфлот»