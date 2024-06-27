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В морском порту Невельск начались дноуглубительные работы
27.06.2024

В морском порту Невельск начались дноуглубительные работы

    • В морском порту Невельск проводятся ремонтные дноуглубительные работы внутренней акватории и подходного канала. Предстоит довести глубины у причалов до расчетных 5-7 м, а на входном фарватере – до отметки 9 м, сообщает пресс-служба «Росморречфлота» со ссылкой на ФГБУ «Администрация морских портов Сахалина, Курил и Камчатки».

    Для выполнения работ привлечено крановое судно «Эримо» и маломерные буксиры «Ёрш» и «Ленок» по подряду с компанией ООО «Невельский морской торговый порт», арендатора причалов в морском порту Невельск.

    Работы на подходном фарватере планируются завершить к концу лета. Это позволит принимать и обрабатывать суда с осадкой до 7 м. Раннее в морской порт Невельск заходили суда с осадкой не более 5,5 м.

    Как отмечают в «Росморречфлоте», в июле прошлого года аналогичные работы проводились на участке Курильск-1 морского порта Невельск. Глубины были доведены до отметки 8 м, необходимых для обеспечения безопасного и стабильного приёма крупнотоннажных судов.

    Фото: «Росморречфлот»


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