Россия и Индия договорились о сотрудничестве на Дальнем Востоке и в Арктике

По итогам переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Республики Индии Нарендры Моди, была подписана Программа российско-индийского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах на Дальнем Востоке РФ на 2024-2029 годы, а также о принципах сотрудничества в Арктической зоне РФ. Документ подписали глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков и Министр иностранных дел Республики Индия Субраманьям Джайшанкар, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Основные цели реализации Программы – увеличение совместных инвестиционных проектов, поиск новых отраслей перспективного взаимодействия, а также увеличение товарооборота между регионами Дальнего Востока и Арктической зоны Российской Федерации и Республикой Индией.

Стороны планируют наращивать экспорт сельскохозяйственной продукции, товаров и продовольствия из дальневосточных регионов в Республику Индию, а также и его диверсификацию в сторону увеличения поставок продукции глубокой переработки.

Также Россия и Индия планируют развивать сотрудничество в других областях, включая фармацевтику, рыбоводство, судостроение, логистику, лесопереработку. Планируется укреплять сотрудничество в сфере привлечения трудовых ресурсов для реализации инвестиционных проектов.

Стороны будут развивать проекты международных транспортных коридоров, связывающих арктические регионы, регионы Дальнего Востока и Республику Индию. Реализация Восточного морского коридора позволит укрепить морское сообщение между Дальним Востоком РФ и восточными портами Республики Индии.

«Прочные связи между нашими странами были выстроены еще в советский период и сегодня выходят на новый качественный уровень. Товарооборот растет высокими темпами, при этом существует огромный потенциал для дальнейшего расширения взаимной кооперации в различных направлениях и прежде всего на Дальнем Востоке и в Арктике. Мы видим Индию не только как важного партнера, но и как друга, с которым у нас есть общие интересы и цели. Интеграция с рынками Индии открывает новые горизонты для экономического сотрудничества. Уверен, что наше партнерство будет способствовать процветанию обеих стран», – отметил А.Чекунков.

Фото: пресс-служба Кремля