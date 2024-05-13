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На пространстве ЕАЭС уровень цифровизации по таможенным декларациям составляет 90%
13.05.2024

На пространстве ЕАЭС уровень цифровизации по таможенным декларациям составляет 90%

    • Проблемных вопросов по таможенному законодательству стран СНГ становится все меньше, заявил заместитель директора Департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК Нурлан Байназаров, выступая на Международном контейнерном форуме «ЕСЭ ASIA – 2024», организованном Единым Слетом Экспедиторов (ЕСЭ) в партнерстве с Королевским Институтом логистики и транспорта CILT Central Asia в Алматы.

    По его данным, на пространстве ЕАЭС уровень цифровизации по таможенным декларациям составляет 90%. «Это говорит о том, что национальные таможенные администрации работают в позитивном русле. Самое главное, чтобы на границе товары не стояли. В этом результаты цифровизации – бесшовный документооборот на большем периметре», – сказал Н.Байназаров.

    Стратегическими направлениями развития ЕАЭС до 2025 года спикер назвал два соглашения – «О Единой системы таможенного транзита Евразийского экономического союза» и «О применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок».

    «На данный момент соглашение по навигационным пломбам уже вступило в силу. Совет Евразийской экономической комиссии принял более 20 актов в связи с этим. Мяч сейчас на стороне национальных таможенных администраций. Они свою работу делают – по тарификации услуг национальных операторов по отслеживанию с использованием навигационных пломб, а также по вопросам информационно-интеграционным», – сказал Н.Байназаров.

    Каждая страна должна создать информационную систему, которая будет отслеживать навигационные пломбы, чтобы «видеть в реальном времени, где что передвигается». «Будет единое облако, которое все это соединит», – пояснил он.

    В настоящее время, рассказал Н.Байназаров, на подписании странами ЕАЭС находится соглашение о единой системе транзита. «Две страны уже практически подписали, другие вот ждем. До конца года мы, думаю, подпишем. Единая система транзита товаров, которую мы заложили, предполагает единую транзитную декларацию на всем периметре Союза, и в будущем, дай Бог, для других стран – если страны, например, Узбекистан или Китай, будут присоединяться».

    «Также мы предполагаем единое обеспечение, гарантийное обеспечение по платежам тоже будет единое, взаимное признание таможенного контроля. Также предусматриваем упрощение для уполномоченных экономических операторов и единые навигационные пломбы, – сказал спикер. – Практически 4−5 упрощений, которые мы заложили в единую систему транзитных соглашений».

    По словам Н.Байназарова, соглашение о единой системе транзита, предположительно, будет подписано до конца года с перспективой включения в этот процесс и других стран. «Потом будем искать партнеров, которые могут примкнуть к этим выработанным уже схемам и договоренностям», – резюмировал Н.Байназаров.

    Фото: ЕСЭ


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