Уточнен порядок обмена информацией между таможенными органами и участниками ВЭД

Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в Порядок совершения таможенных операций, связанных с выпуском товаров, сообщается на сайте ЕЭК.

Уточнен порядок направления информации о выпуске товаров, определены случаи и порядок осуществления корректировок и аннулирования ранее направленных сообщений о выпуске, скорректирован состав сведений, передаваемых с использованием информационной системы таможенного органа декларантам, а также установлен порядок действий после устранения неисправности информационной системы, вызванной техническими сбоями.

Документ является частью комплексной работы по доработке актов Евразийского экономического союза в сфере регламентации правил применения процедуры таможенного транзита и определения требований к передаче информации при совершении транзитных операций. Изменения разработаны для реализации электронного обмена документами и сведениями между таможенными органами стран ЕАЭС при транзитных перевозках товаров.

Порядок совершения таможенных операций, связанных с выпуском товаров, отказом в выпуске товаров и аннулированием выпуска товаров, оформления решений о приостановлении срока выпуска товаров, продлении срока такого приостановления и об их отмене, а также уведомления

о принятии таких решений, утвержден Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 декабря 2017г. №188 «О некоторых вопросах, связанных с выпуском товаров».