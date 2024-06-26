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Уточнен порядок обмена информацией между таможенными органами и участниками ВЭД
26.06.2024

Уточнен порядок обмена информацией между таможенными органами и участниками ВЭД

    • Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в Порядок совершения таможенных операций, связанных с выпуском товаров, сообщается на сайте ЕЭК.

    Уточнен порядок направления информации о выпуске товаров, определены случаи и порядок осуществления корректировок и аннулирования ранее направленных сообщений о выпуске, скорректирован состав сведений, передаваемых с использованием информационной системы таможенного органа декларантам, а также установлен порядок действий после устранения неисправности информационной системы, вызванной техническими сбоями.

    Документ является частью комплексной работы по доработке актов Евразийского экономического союза в сфере регламентации правил применения процедуры таможенного транзита и определения требований к передаче информации при совершении транзитных операций. Изменения разработаны для реализации электронного обмена документами и сведениями между таможенными органами стран ЕАЭС при транзитных перевозках товаров.

    Порядок совершения таможенных операций, связанных с выпуском товаров, отказом в выпуске товаров и аннулированием выпуска товаров, оформления решений о приостановлении срока выпуска товаров, продлении срока такого приостановления и об их отмене, а также уведомления

    о принятии таких решений, утвержден Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 декабря 2017г. №188 «О некоторых вопросах, связанных с выпуском товаров».


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