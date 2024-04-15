Одежду начнут маркировать

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) рассмотрел предложение Российской Федерации о расширении перечня товаров легкой промышленности, подлежащих маркировке средствами идентификации, и принял решение о внесении изменений в действующие нормативно-правовые акты Евразийского экономического союза.

Как сообщается на сайте ЕЭК, поправки касаются исключительно видов продукции, которая подлежит маркировке, утвержденных Решением Совета Комиссии «О введении маркировки отдельных товаров легкой промышленности средствами идентификации» от 18 ноября 2019 года №127.

Маркировка будет распространена на костюмы, рубашки, трикотажные изделия, изделия из искусственного меха и некоторые другие виды одежды. В отношении указанных товаров государства-члены Союза вправе установить запрет на оборот немаркированной продукции с 1 апреля 2024 года.

«Поэтапное включение новых товаров в число подлежащих маркировке – это логичный шаг в развитие общей системы, позволяющий потребителю убедиться в их подлинности и повышающий конкурентоспособность честных участников рынка за счет сокращения доли незаконного оборота», – подчеркнул министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Следует отметить, что, маркировка новых групп товаров будет производиться, как и ранее, по унифицированным правилам. При этом учитываются положения базовой технологической организационной модели системы маркировки товаров средствами идентификации в ЕАЭС, утвержденной Решением Совета Комиссии от 5 марта 2019 года №19. Таким образом, не придется производить перемаркировку товаров при их обращении на территории Союза.