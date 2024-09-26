Завершен ремонт буровой установки «Невская»

«Кронштадтский морской завод» завершил ремонт самоподъемной плавучей буровой установки (СПБУ) «Невская», который продолжался 3 года. Установка покинула акваторию завода и направилась в Балтийск, сообщает пресс-служба ОСК.

СПБУ «Невская» пришвартовалась в гавани завода летом 2021 года. Буровая, построенная в 2000 году, требовала масштабного ремонта. Работники предприятия отремонтировали основные дизельные генераторы, 40 электровентиляторов различной мощности и назначения, провели проверку виброакустических характеристик более 150 двигателей, привели в рабочее состояние коммутационную аппаратуру, провели диагностику и проверку электроизмерительных приборов.

Специалисты завода произвели ремонт дизельных двигателей, обеспечивающих работу поворотных кранов установки и центровку основных двигателей, а также отремонтировали системы фиксации опор и почти 200 единиц донно-забортной и пожарной арматуры, систему осушения.

СПБУ «Невская» – неординарный объект для судоремонтного предприятия, отметили в ОСК. Длина установки составляет 69,5 м, ширина – 67,5 м, осадка – 5,6 м, высота трех опор – 164,5 м. Максимальная глубина бурения – более 9 тыс. м.

Фото: ОСК